Ladri scatenati al Vomero: nel mirino una agenzia scommesse e una tabaccheria in via De Bustis Nella notte dell'Epifania a Napoli i ladri scassinano centro scommesse e tabaccheria nella zona del mercatino di via De Bustis al quartiere Vomero.

A cura di Redazione Napoli

Ladri scatenati al Vomero nella notte dell'Epifania: le ore di buio tra il 5 ed il 6 gennaio sono servite agli scassinatori per agire indisturbati nel quartiere residenziale, in zona mercato De Bustis, prendendo di mira un'agenzia di scommesse ed una tabaccheria. In entrambi i casi i malviventi hanno tentato di forzare le saracinesche delle attività senza però riuscirvi.

Del primo tentato colpo, quello all’agenzia di scommesse, ne resta traccia sulle immagini del circuito di videosorveglianza in cui si vedono tre uomini tentare di scassinare la serranda con dei piedi di porco per diversi minuti per poi decidere di andare via sconfitti.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video sui suoi canali social si chiede come mai nessuno abbia denunciato nonostante il rumore che fanno gli scassinatori per aprire le serrande nottetempo: «Anche se non riescono a portare a termine il furto fanno comunque danni. Il numero di ladri e rapinatori è in continua crescita, si vede appunto che molti di essi infatti non sono dei ‘professionisti’ del settore e si danno all’improvvisazione il che vuol dire che la volta successiva potrebbero optare per metodi più violenti e pericolosi. Tanto nessuno li ferma, agiscono impunemente, si prendono tutto il tempo che gli occorre, fanno magari anche un rumore infernale nessuno vede e sente nulla».