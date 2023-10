Ladri provano a entrare in chiesa a Secondigliano: ripresi dalle telecamere, il parroco li denuncia

Tentato furto, nella notte, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli: alcuni malviventi hanno tentato a forzare la porta d'ingresso della parrocchia, senza però riuscirvi. Ripresi dalle telecamere, i malviventi sono stati denunciati alle forze dell'ordine, come rende noto proprio la chiesa stessa, che su Facebook ha raccontato quanto accaduto questa notte.

Ecco il contenuto del post pubblicato questa mattina sulla pagina social della chiesa dei Santi Cosma e Damiano:

Questa notte dei furbacchioni hanno tentato di intromettersi nella nostra parrocchia, sicuramente non avevano intenzioni benevole o quantomeno non volevano fare beneficenza. Cari fratelli, sappiate che siete venuti abbastanza bene nelle telecamere e che abbiamo sporto regolare denuncia alle autorità competenti. Se avevate bisogno di cibo per nutrirvi, sarebbe stato sufficiente bussare e non scavalcare in modo goffo e con una scala un cancello con serratura blindata. Vogliamo ringraziare il vicinato che avvertito il pericolo, ha prontamente avvisato il comando dei carabinieri. La nostra parrocchia è la casa dei Secondiglianesi ed è giusto che la difendiamo tutti insieme. Resta la tristezza della profanazione della casa di Dio, ma sicuramente il Signore saprà come provvedere e proteggerci di questi vili atti