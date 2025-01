Ladri in un ristorante in Galleria Umberto, rubati 2.500 euro. Il proprietario: “Vi assumo se vi costituite” Il furto è andato in scena questa notte all’interno della galleria monumentale nel cuore di Napoli. Il proprietario si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli per rivolgere un appello ai ladri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Ennesimo furto ai danni di un'attività commerciale nel cuore di Napoli. A farne le spese, questa notte, è stato il ristorante "Funé Cucina Cafè" che sorge sotto i porticati della Galleria Umberto I, in via San Carlo. Il furto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del locale: due soggetti, dopo aver forzato la saracinesca, si sono introdotti all'interno, rubando il denaro che si trovava nella casa. Il bottino è stato di circa 2.500 euro.

Il proprietario del ristorante si è rivolto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per rivolgere un appello ai malviventi: "Li vorrei prendere a lavorare da me, gli voglio far comprendere che lavorando onestamente potrebbero guadagnare di più che con questi furtarelli. Quindi che si facciano avanti e si costituiscano. Se vogliono cambiare vita e da me avranno uno stipendio di 1.400 euro netti al mese" ha detto Antonio, titolare del ristorante.

"Certo ci sarebbero tanti ragazzi e padri di famiglia che non hanno mai rubato o commesso illeciti e che meriterebbero una chance, ma se esistono imprenditori disposti ad assumere chi vuol redimersi, se è così, che ben venga. Non abbiamo alcun tipo di preconcetto, non escludiamo nulla a priori, ma se quei due vogliono davvero rigare dritto che lo dimostrino altrimenti che vadano in carcere e si dia lavoro alla brava gente che, per quanto ci riguarda, dovrebbe sempre avere la priorità" il commento del deputato Borrelli.