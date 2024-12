video suggerito

Ladri in fuga speronano una gazzella dei carabinieri ed un’auto delle Poste: tre feriti Ladri in fuga dopo essere stati scoperti al Centro Commerciale Auchan mentre colpivano in alcune auto del parcheggio. Poi l’inseguimento e l’incidente con un’auto di Poste Italiane: ferito anche il dipendente alla guida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le due auto coinvolte

Una lunga fuga di alcuni ladri finita con tre feriti e due auto distrutte: è avvenuto a Giugliano in Campania, nell'hinterland di Napoli, nel pomeriggio di oggi 24 dicembre, Vigilia di Natale. A finire in manette due persone, entrambe di etnia rom, mentre una terza è in fuga: ad essere feriti, oltre ai carabinieri a bordo di una gazzella, anche un dipendente delle Poste Italiane, alla guida di un'automobile estranea ai fatti ma travolta dai malviventi.

Tutto è iniziato quando è arrivata una segnalazione riguardante una Fiat Punto senza targa anteriore che cercavano di derubare alcune automobili parcheggiate nel Centro Commerciale Auchan di Giugliano: i carabinieri della locale sezione radiomobile sono così arrivati sul posto, scoprendo che una persona stava in effetti tentato un furto su un'automobile parcheggiata. Ma alla vista dei militari dell'Arma, l'automobile con a bordo i tre ha frontalmente tamponato la gazzella dei carabinieri ed è fuggita.

La Fiat Panda di Poste Italiane, finita nella scarpata

Immediatamente è iniziato l'inseguimento, durato diversi chilometri, con l'auto con a bordo i tre che oltre a fare slalom tra le auto in transito, ha preso a lanciare oggetti verso i carabinieri, tra cui una ruota di scorta ed un estintore. Poi però, arrivata su via Carrafiello all'altezza del campo rom lì presente, la vettura si è schiantata contro una Fiat Panda delle Poste Italiane, facendola sbalzare al di fuori della carreggiata: anche la Fiat Punto dei malviventi, ormai gravemente danneggiata nell'impatto, era diventata inutilizzabile, restando al centro della carreggiata.

A quel punto, i carabinieri hanno fermato due delle persone a bordo, tra cui il guidatore: il terzo è invece riuscito a fuggire. L'uomo a bordo della Panda, un dipendente delle poste, è stato invece soccorso e portato cosciente all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è in cura per le ferite riportate, tra cui una alla testa, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Anche i carabinieri sono rimasti feriti, ma fortunatamente in maniera lieve. Le targhe della Punto utilizzata dai ladri sono risultate rubate questa mattina a Pozzuoli. I due sono ora in carcere a Poggioreale, in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.

La Fiat Punto utilizzata dai ladri