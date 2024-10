Ladri gli puntano un fucile contro, ma riesce a sventare la rapina in gioielleria Tentata rapina in una gioielleria a Torrette di Mercogliano, provincia di Avellino. Il titolare del negozio affianco ha affrontato i malviventi e ha contribuito a metterli in fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un negoziante ha tentato di sventare una rapina in una gioielleria a Torrette di Mercogliano, provincia di Avellino. È stato lui, con il suo coraggio, a mettere in fuga i ladri, che sono scappati lasciando una borsa a terra piena di refurtiva. "Nello Genovese, il negoziante irpino, non è scappato davanti a questi delinquenti e ha provato a fare qualcosa rischiando di persona. A qualcuno potrà sembrare poco ai miei occhi è tantissimo", ha commentato su Facebook il deputato campano Francesco Emilio Borrelli, Alleanza Verdi e Sinistra.

La tentata rapina risale alle 9.30 di oggi. Da un'auto nera sono scesi tre uomini incappucciati e coperti da giacche verdi. Armati di fucili e pistole sono entrati all'interno della gioielleria ‘Le Gioie', ma il titolare di un negozio di accessori per cani è uscito all'esterno con una mazza per tentare di metter in fuga i ladri. I malviventi gli hanno puntato contro un fucile: "Appena sono uscito, il bandito ha subito puntato il fucile contro di me, e io, percependo il pericolo, sono rientrato all’interno", ha raccontato Nello Genovese al quotidiano locale Il Corriere dell'Irpinia.

"Lui si è precipitato nuovamente dentro la gioielleria, ma poi sono uscito di nuovo e loro sono scappati. La paura è stata tanta, ma l’istinto di aiutare l’altra persona ha sempre avuto la meglio, senza mai voltare lo sguardo altrove. Nonostante il fucile puntato contro, né io né l’altro siamo arretrati. La paura è stata stata tanta, ma ha prevalso l’istinto di aiutare l’altra persona e di non di girarsi dall’altra parte. In quel momento, dentro la gioielleria c’era solo la ragazza, e ho deciso di uscire per cercare di aiutarla, di far scappare i rapinatori e darle supporto. È stata una scelta istintiva, ho afferrato una mazza che avevo a disposizione e sono uscito. Nonostante il timore, ha prevalso la voglia di intervenire e aiutare chi era in difficoltà", ha raccontato ancora il titolare del negozio per cani.

"Ho visto dalle telecamere del mio negozio i rapinatori entrare nella gioielleria, e senza pensarci troppo sono uscito per intervenire. Successivamente abbiamo chiamato la polizia, che è arrivata subito. L’importante è che nessuno si sia fatto male, ed è questa la cosa più rilevante”, ha detto.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che tuttora stanno cercando di risalire all'identità dei ladri, anche grazie all'aiuto dei filmati delle telecamere di sicurezza della gioielleria e del negozio di Nello Genovese.