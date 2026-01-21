Ladri fanno esplodere il bancomat a Grazzanise: verifiche sull’edificio

La banca obiettivo dei ladri a Grazzanise (Caserta), foto Facebook

L'esplosione ha scardinato il bancomat, ha sventrato la filiale bancaria e ha rischiato di provocare gravi danni all'intero edificio, mettendo a rischio i residenti: resoconto del furto avvenuto nella notte scorsa a Marcianise, in provincia di Caserta, dove i ladri hanno utilizzato la tecnica della "marmotta", ovvero un esplosivo piazzato nelle fenditure dell'atm. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, sul posto anche i Vigili del Fuoco per i controlli.

Il boato, che ha svegliato di soprassalto gli abitanti, alle 3 circa di oggi, 21 gennaio. La banca presa di mira è la filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Cesare Battisti, al piano terra di un edificio residenziale. L'esplosione ha danneggiato gravemente la struttura e alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze. All'arrivo delle forze dell'ordine i ladri erano già scomparsi: il bancomat, divelto dallo scoppio, era stato presumibilmente caricato su un veicolo e portato via.

L'ammontare del bottino è in fase di quantificazione, ma verosimilmente nella cassaforte dell'atm erano contenute diverse migliaia di euro; in corso anche le stime sui danni alla filiale, pesantemente danneggiata dall'esplosione. I Vigili del Fuoco si sono occupati delle verifiche sulla stabilità dell'edificio. La Polizia ha acquisito le registrazioni delle telecamere della filiale bancaria e di alcuni impianti di videosorveglianza delle vicinanze per la ricostruzione della dinamica e per identificare i responsabili; non si escludono, al momento, collegamenti con altri furti simili avvenuti di recente nel Casertano e nelle zone limitrofe.