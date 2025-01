video suggerito

Ladri entrano nel pub al Vomero ma non trovano nulla. E allora rubano i panini È accaduto la scorsa notte, come reso noto dal deputato Francesco Emilio Borrelli. "I panini ormai vanno a ruba" il commento ironico del proprietario del locale.

A cura di Valerio Papadia

I danni riportati dal pub durante il furto

"I panini ormai vanno a ruba" è la battuta scontata, ma piuttosto amara, del proprietario del Luca's Pub, storico locale del Vomero, quartiere collinare di Napoli. Sì perché la scorsa notte alcuni malviventi si sono introdotti nel pub e, non trovando nulla da rubare, hanno portato via alcuni panini. "Siamo alla frutta, ormai entrano anche nei pub. Cosa possono mai trovarci in un pub?" si è chiesto, amareggiato, il proprietario.

A raccontare la vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Franceso Emilio Borrelli: "Totale solidarietà al titolare Luca Buonaiuto, vittima di questo vile gesto, con l’auspicio che le forze dell’ordine possano individuare i criminali. Oltre al furto il problema principale sono i danni al locale. Questi delinquenti senza scrupoli purtroppo sono un problema sempre maggiore per i cittadini e i commercianti onesti. Rubano di tutto e spesso devastano i locali" ha dichiarato il deputato insieme ai consiglieri municopali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti. Tante anche le persone comuni che, sui social, hanno espresso solidarietà al proprietario dello storico locale del quartiere collinare partenopeo.