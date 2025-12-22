Ladri d’appartamento scoperti dai proprietari, i criminali sparano e feriscono due persone

Foto archivio

Dramma a Pozzuoli, dove ladri d'appartamento hanno aperto il fuoco dopo essere stati scoperti dai proprietari. Il fatto è avvenuto in via Gabriele D'Annunzio. Un 54enne e un 52enne avevano sentito dei rumori di flex provenire dall’abitazione di proprietà del figlio del 54enne che in quel momento era assente. Una volta avvicinatisi – questa è la ricostruzione dei carabinieri – i due avrebbero sorpreso almeno 4 individui che si stavano allontanando dopo essere entrati in casa. Ne è nata una colluttazione e a quel punto i malviventi avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco verso i malcapitati.

Uno dei malviventi avrebbe lanciato la pistola colpendo al volto il 54enne per poi fuggire. Dai primi accertamenti pare che i ladri abbiano preso del denaro custodito all’interno di una cassaforte. Pare siano fuggiti a bordo di un’auto scura di grossa cilindrata. Sul posto, per le indagini scientifiche, anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli che hanno rinvenuto e sequestrato 1 pistola e 7 bossoli calibro 7,65. Ora le analisi sull'arma consentiranno di verificare la presenza di impronte e il suo eventuale utilizzo in altri fatti criminali. I due uomini sono stati trasferiti nell’ospedale di Pozzuoli dove sono tuttora ricoverati, non in pericolo di vita.

Anche a Quarto arrestato ladro d'appartamento

Nelle stesse ore a Quarto, i carabinieri hanno arrestato un 50enne cittadino georgiano risultato irregolare sul territorio nazionale. Il fatto è avvenuto in via Cimarosa, dove alcuni residenti avevano sorpreso l’uomo mentre tentava di introdursi in un appartamento. L’uomo, nel tentativo di fuggire, sarebbe caduto dalle scale per poi essere trasferito in ospedale. I carabinieri con il passare delle ore hanno ricostruito la vicenda e arrestato l’uomo, dimesso con una prognosi di 10 giorni, per poi trasferirlo in carcere. Deve rispondere di tentato furto aggravato e immigrazione clandestina