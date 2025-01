video suggerito

Ladri con l'Alfa Giulietta rossa, due colpi a Portici: auto recuperata dopo inseguimento, i malviventi scappano L'automobile, segnalata già da giorni ai carabinieri, è stata individuata questa notte a Portici: i malviventi sono riusciti a fuggire a piedi, mentre all'interno dell'auto i carabinieri hanno recuperato la refurtiva, portata via da due farmacie della città nelle scorse ore.

A cura di Valerio Papadia

L'Alfa Romeo Giulietta rossa individuata dai carabinieri

Un'auto rossa fiammante, un'Alfa Romeo Giulietta, notata spesso in giro per Portici e per l'Area Vesuviana, e segnalata altrettanto spesso ai carabinieri per svariati furti commessi in zona: a bordo, infatti, secondo le indicazioni raccolte dai militari dell'Arma, ci sono due ladri. La svolta arriva questa notte, quando i carabinieri della locale stazione rintracciano proprio quell'Alfa Giulietta in via Leonardo da Vinci a Portici: tra i militari e i malviventi inizia così un inseguimento, che culmina in un vicolo cieco in viale Tiziano.

Nonostante siano braccati, i malviventi ingranano la retromarcia proprio mentre uno dei militari sta scendendo dall'abitacolo: il carabiniere è riuscito a evitare l'auto dei ladri ma, lanciandosi di lato per evitare l'impatto, si è ferito a un ginocchio. L'Alfa Romeo ha pertanto impattato in maniera violenta la gazzella dei militari dell'Arma; dopo lo scontro, i ladri escono dall'abitacolo e fuggono a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Recuperato il bottino di due furti in farmacia

Dopo la fuga dei due malviventi, i carabinieri hanno controllato l'Alfa Romeo Giulietta rossa: all'interno, i militari dell'Arma hanno rinvenuto, oltre a diversi attrezzi atti allo scasso, due registratori di cassa contente denaro contante, appena sottratti a due farmacie della zona. Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare i due ladri.