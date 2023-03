Ladri a casa dell’ex vicesindaco del Casertano sotto scorta da 11 anni

Tentata irruzione dei ladri in casa di Benedetto Zoccola, ex vicesindaco di Aversa e Mondragone, da 11 anni sotto scorta per minacce della camorra.

Tentata irruzione dei ladri in casa di Benedetto Zoccola, ex vicesindaco di Aversa e Mondragone, in provincia di Caserta, da 11 anni sotto scorta per le minacce della camorra. A renderlo noto è lo stesso politico, oggi consigliere comunale di San Luca (Reggio Calabria), che a tre settimane di distanza dall'accaduto ha pubblicato su Facebook un post per raccontarlo e dei fotogrammi estrapolati dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza.

Due anni fa Zoccola fu destinatario di una nuova intimidazione: all'epoca ricopriva l'incarico di assessore a ai Lavori pubblici ad Aversa, gli era stata recapitata una busta con un proiettile; l'episodio era stato diffuso dal sindaco Golia. Tre settimane fa, nella notte del 18 febbraio 2023, i ladri non sono riusciti ad entrare nell'abitazione, dove l'uomo e la moglie, incinta di otto mesi, stavano dormendo. Scrive Zoccola su Facebook:

Per fortuna ci siamo svegliati ed è stato evitato il peggio, anche se mia moglie è finita in ospedale per lo spavento! La presenza delle telecamere, la vigilanza e il passaggio delle forze dell'ordine, non hanno dissuaso queste bestie (senza offesa per le bestie) ad introdursi in un'abitazione con la certezza di trovarci qualcuno all'interno. Cosa avrebbero fatto se fossero risusciti ad entrare?

So benissimo cosa ci avrebbero fatto. Perché l'ho già vissuto sulla mia pelle 11 anni fa. Quando mi hanno messo una bomba nel mio ufficio e quando mi hanno chiuso nel cofano di un auto per poi massacrarmi di botte in un campo. Ma oggi più che mai devo proteggere la mia famiglia, devo tutelare mia moglie e la nostra bambina che porta in grembo. Abbiamo guardato e riguardato le immagini della telecamera fino a capire una serie di cose… Nonostante tutto… ancora una volta non ci resta che riporre la massima fiducia nello Stato e nelle forze dell'ordine con l'auspicio che sia veramente la volta buona! Perché chi combatte le criminalità organizzata va tutelato e mai abbandonato.