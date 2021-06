Domenica mattina, piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, zona collinare di Napoli. Molta gente in strada per la passeggiata domenicale, palazzi svuotati. E via libera per una giovane ladra che, approfittando proprio dell'assenza dei proprietari, stava cercando di entrare in un appartamento; le forze dell'ordine l'hanno bloccata mentre stava ancora forzando la porta di ingresso. In manette una 21enne serba, Tiffani Jovanovic, che dovrà rispondere di tentato furto aggravato.

L'allarme è arrivato alla centrale operativa della Polizia di Stato ieri mattina, 13 giugno: al telefono un cittadino, probabilmente un vicino di casa di quelli che di lì a breve sarebbero diventate le vittime del furto, segnalava che una ragazza stava armeggiando sulla porta di ingresso di un appartamento. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato Decumani, che era nei paraggi durante i servizi di routine di controllo del territorio. Gli agenti, individuato lo stabile, hanno sorpreso la ragazza mentre stava ancora tentando di aprire la porta; per lei è scattato l'arresto, il cacciavite è stato sequestrato. Il tempestivo intervento ha evitato che la ragazza riuscisse a entrare in casa.

Con tutta probabilità non si è trattato di un furto deciso sul momento, ma di un tentativo pianificato; è verosimile che insieme alla ragazza ci fossero dei complici, con funzione di palo, col compito di tenere d'occhio la strada e che la scelta dell'abitazione non sia stata casuale ma che nei giorni scorsi i ladri l'abbiano in qualche modo monitorata, studiando le abitazioni dei proprietari di casa in modo da passare all'azione una volta appurato che non fossero all'interno.