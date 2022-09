Lacrime e dolore ai funerali di Lavinia Trematerra, morta in Germania a 7 anni, schiacciata da una statua “Resterai per sempre nei nostri cuori, addio Lalla”: tanti al funerale di Lavinia Trematerra, morta a 7 anni in Germania.

A cura di Redazione Napoli

Lacrime, dolore cieco, senza nome. Una vicenda orribile, assurda, quella che ha portato alla morte la piccola Lavinia Trematerra, 7 anni, schiacciata da una statua mentre era in vacanza in Germania, a Monaco di Baviera, insieme ai genitori. Per la piccola "Lalla" gremita la chiesa di San Vincenzo "dei Pallottini", palloncini bianchi e uno striscione dei compagni di classe: "Resterai sempre nei nostri cuori".

Fiori bianchi, una corona mandata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e un senso collettivo di incredulità per una vicenda assurda. In tanti, amici e conoscenti hanno voluto abbracciare e tentare di confortare la famiglia della bambina, in questo orribile momento.

Lavinia Trematerra, figlia di due professionisti noti e stimati a Napoli, giocava con un'amichetta quando è avvenuto l'incidente ed è stata travolta dal grosso manufatto. La piccola è stata subito e portata in ambulanza all'Ospedale di Monaco Schwabing. Ma purtroppo è deceduta per la gravità delle ferite riportate. È stata aperta un'inchiesta che dovrà chiarire le responsabilità e le negligenze di chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza in quell'area. La statua si trovava all'interno del giardino dell'hotel a 4 stelle dove risiedeva la famiglia. Negli scorsi giorni si è svolto l'esame autoptico sul corpo della piccina.