video suggerito

“L’acquedotto di Napoli Abc va gestito come un’industria, stop affidamenti esterni” I sindacati Cgil, Cisl e Uil: “Serve un cambio di rotta nella gestione dell’acquedotto di Napoli Abc. Subito assunzioni” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Serve un cambio di rotta nella conduzione dell’ABC, l'azienda idrica di Napoli. È necessaria una gestione “industriale” dell’Azienda. Basta affidamenti all’esterno delle attività caratterizzanti il Servizio Idrico Integrato. Bisogna fare assunzioni, perché l'azienda è sotto organico”. A parlare sono i segretari generali di Cigl, Cisl e Uil ed i Segretari Generali di categoria di Filctem, Femca e Uiltec Napoli, unitamente alla RSU di ABC Napoli, che hanno inviato una richiesta di incontro urgente al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ed agli assessori competenti in materia, Edoardo Cosenza (Infrastrutture) e Pierpaolo Baretta (Bilancio), “al fine di conoscere gli indirizzi di politica industriale dell’Azienda ed i tempi per la loro attuazione”.

I sindacati: "Subito assunzioni"

L’acquedotto di Napoli, intanto, l'anno prossimo compirà 140 anni. “Oggi – sottolineano i sindacati in una nota – l'Azienda Speciale è in evidente difficoltà, sia per una poca chiarezza negli indirizzi forniti dal Comune, sia per un quadro normativo – nazionale e locale – che non contempla più le aziende speciali. È nostro dovere ottenere un intervento deciso del Comune di Napoli per un reale cambio di rotta nella conduzione dell’Azienda. Deve cambiare l’impostazione che lo stesso Comune ha dato alla gestione dei rapporti con ABC, è necessaria una gestione “industriale” dell’Azienda”.

Infine, Melicia Comberiati e Venanzio Carpentieri, Segretari Generali rispettivamente della Cisl Napoli e della Femca Cisl Campania Nord e Femca Cisl Campania, aggiungono:

Allo stesso modo, vogliamo impedire che vengano affidate all’esterno le attività caratterizzanti il Servizio Idrico Integrato, ed una delle leve da attivare è sicuramente un aumento della forza lavoro, atteso che, ad oggi, l’Azienda risulta fortemente sottodimensionata. Ricordiamo che ABC fornisce alla città di Napoli un servizio pubblico essenziale, e non si può disperdere il patrimonio di conoscenze e competenze dei suoi lavoratori che, da sempre, hanno garantito un servizio tra i più efficienti d’Italia.