Tattoo a prezzi stracciati nel laboratorio degli orrori: scoperto dai vigili a Napoli inseguendo "Batman" Gli agenti della Polizia Locale hanno scoperto un laboratorio di tatuaggi completamente abusivo, seguendo un ragazzo travestito da Batman che faceva volantinaggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un laboratorio abusivo di tatuaggi è stato scoperto dagli agenti della Polizia Locale a Napoli. I caschi bianchi si sono imbattuti in un ragazzo travestito da "Batman", il popolare eroe pipistrello dei fumetti Dc Comics, che faceva volantinaggio in Corso Umberto I. Sul coupon distribuito tattoo a prezzi stracciati, con sconti anche del 20%. Hanno fatto visita, quindi, al laboratorio per capire di cosa si trattasse e qui la scoperta: tutto era illegale. Strumenti e materiali necessari all’attività come pistole, lettino ed inchiostri erano privi di tracciabilità. Insomma, c'era tutto il materiale necessario per realizzare tatuaggi, tranne uno: la licenza. L’attività individuata risultava completamente abusiva. E mancavano anche i requisiti igienico sanitari.

La scoperta dopo aver seguito un ragazzo travestito da Batman

Gli Agenti del Reparto di Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli hanno notato su corso Umberto I un soggetto che travestito da Batman consegnava ai passanti un volantino dove venivano pubblicizzati tatuaggi e peircing a prezzi ridotti con sconti del 20%. Fermato il soggetto gli agenti venivano condotti nel luogo di esercizio dell’attività professionale in una della stradine confluenti il corso Umberto I.

Nel corso delle operazioni veniva rinvenuto materiale comprovante l’esercizio dell’attività professionale senza i previsti requisiti di legge. È stato individuato un vero e proprio laboratorio, al cui interno sono stati rinvenuti strumenti e materiali necessari all’attività quali pistole, lettino ed inchiostri privi di tracciabilità, insomma tutto il materiale necessario per realizzare tatuaggi, tranne uno: la licenza.

Durante l’intervento il soggetto è stato sorpreso proprio mentre era intento a praticare tatuaggi nei confronti di due clienti, con età superiore ai 18anni, che venivano invitati a recarsi pressi esercizi regolarmente autorizzati. Il soggetto è risultato privo sia della Segnalazione Certificata Inizio Attività nonché dei requisiti igienico sanitari previsti dalla legge che hanno determinato la sospensione dell’attività.