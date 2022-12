La Visione di Ezechiele e L’Ultima Cena: i nomi delle opere d’arte per i botti illegali L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, la Visione di Ezechiele di Raffaello e così via: i nomi dei capolavori dell’arte italiana sui fuochi d’artificio illegali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I botti illegali sequestrati dalla Guardia di Finanza

C'era di tutto: da L'Ultima Cena di Leonardo da Vinci alla Visione di Ezechiele di Raffaello. Non erano però opere che replicavano i capolavori d'arte italiana, né ovviamente gli originali: bensì, erano i nomi fantasiosi di batterie e fuochi d'artificio illegali che recavano le immagini dei grandi quadri italiani famosi in tutto il mondo. Una scoperta piuttosto singolare quella della Guardia di Finanza a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Un totale di circa 5mila pezzi di varie tipologie, per un peso lordo di 300 chili. Un 42enne titolare di un negozio di articoli per la casa è stato denunciato e dovrà ora rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.

Le Fiamme Gialle hanno ispezionato un negozio di casalinghi in pieno centro cittadino, scoprendo che i fuochi d'artificio erano esposti tra le altre cose su scaffali a contatto con altra merce infiammabile. Un totale di circa cinquemila pezzi tra batterie, petardi, razzi, bengala e via dicendo, per circa 300 chili lordi di peso. Curiosa la scelta dei nomi: c'era la Visione di Ezechiele del pittore Raffaello, ma anche l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, oltre a vari altri nomi con riferimenti a film, cartoni animati e fumetti. Tutti caratterizzati dalle immagini di riferimento: la Visione di Ezechiele campeggiava su alcune batterie di fuochi, con la scritta "Raffaello" in primo piano, così come L'Ultima Cena di Leonardo, anch'essa riprodotta su cartoni di batterie di fuochi d'artificio. Alla fine tutto il materiale è stato posto sotto sequestro da parte delle Fiamme Gialle.