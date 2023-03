La tecnica del rapinatore in discoteca: spintoni per strappare la collana ai ragazzi che ballano La Polizia ha arrestato un 19enne napoletano: ha strappato due collanine e un giovane in una discoteca di Agnano, Napoli Ovest, in tasca ne aveva quattro.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

In quella discoteca di Agnano, probabilmente, c'era andato proprio con quella intenzione: osservare gli altri ragazzi, prendere di mira chi indossava gioielli, approfittare della ressa per avvicinarsi al malcapitato di turno, spintonarlo e strappargli la collanina. Non un episodio singolo, ma almeno tre, tutti nella stessa serata: i poliziotti gli hanno trovato ancora il bottino in tasca. In manette un 19enne napoletano, Simone Izzo, accusato di rapina aggravata.

L'intervento nel corso della notte appena trascorsa in una discoteca di via Eduardo Scarfoglio, ad Agnano, Napoli Ovest. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa: un ragazzo aveva richiesto il loro l'intervento perché era stato rapinato mentre stava ballando. Ha raccontato che lo avevano spinto e subito dopo aveva sentito lo strattone al collo e, quando istintivamente si era portato la mano sul petto, si era reso conto che le due collanine che indossava erano sparite.

Una mossa fulminea, messa a segno tra la folla, ma nonostante la rapidità e la presenza di molte persone in quei metri quadrati lui era riuscito a vedere il responsabile. E lo ha indicato agli agenti non appena hanno raggiunto la discoteca. I poliziotti hanno quindi fermato l'altro giovane e lo hanno controllato. La refurtiva è saltata fuori durante la perquisizione personale: addosso aveva quattro collanine, due di queste riconosciute dalla vittima e le altre due, anche queste spezzate, sono risultate essere state strappate ad altri due frequentatori della discoteca, nella stessa serata e anche in quei casi usando la stessa tecnica.