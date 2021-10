La strada diventa un fiume, per salvare i figli due mamme rischiano di farsi travolgere dall’acqua Un’automobile con a bordo due bambini è rimasta bloccata ieri pomeriggio in via Cintia, a Fuorigrotta, all’altezza del centro commerciale Azzurro. La strada era stata trasformata in un fiume dalla forte pioggia, le due donne hanno trasportato i piccoli in braccio sull’aiuola vicina. La scena ripresa col cellulare da un altro automobilista rimasto intrappolato.

A cura di Nico Falco

Un'automobile con due bimbi a bordo bloccata in una via Cintia trasformata in un fiume, l'acqua ormai all'altezza del pianale tiene le automobili bloccate: nessuna strada laterale, nessun posto in cui ripararsi, senza poter proseguire e nemmeno tornare indietro. Una trappola, dove aspettare che la pioggia si fermi, sperando che non faccia spegnere il motore e di non venire colpiti da qualche veicolo fuori controllo.

Le scene riprese ieri da un automobilista sullo stradone che collega i quartieri Fuorigrotta a Soccavo, area occidentale di Napoli, ricordano quelle di un naufragio, di una imbarcazione in panne che rischia di essere travolta nella mareggiata. Pochi secondi, ma capaci di rendere l'idea del disastro che ieri (e che solitamente ad ogni pioggia forte) si verifica in numerose strade della città. Nel video si vede l'automobile che è ormai bloccata poco prima della curva che porta nel Rione Traiano, l'acqua resa marrone da detriti e terriccio si abbatte violentemente sulla parte anteriore, copre il cofano, sbatte sul parabrezza e sembra sul punto di travolgere il veicolo.

Dentro ci sono due donne, con loro hanno anche due bambini. Forse temono che il vetro possa cedere da un momento all'altro, così decidono di scendere. Di abbandonare la nave in avaria e cercare riparo. Escono coi bambini in braccio, camminano nell'acqua rischiando di essere anche loro travolte e li portano all'asciutto, scavalcano il muretto del centro commerciale Azzurro e salgono sulle aiuole.

Via Cintia è una delle strade dove si sono registrati i maggiori disagi, con diverse automobili bloccate e tombini "esplosi". Situazione simile nel vicino quartiere di Pianura, dove le automobili sono rimaste bloccate in via Catena, strada densamente popolata (e sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Municipale), e allagamenti sono stati registrati in locali al livello stradale e in una chiesa.