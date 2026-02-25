La storia di Diego, il cane che ha rincorso l’ambulanza che trasportava il suo proprietario

La vicenda arriva dalla provincia di Salerno: Diego ha percorso circa 7 chilometri, da San Marzano sul Sarno fino all’ospedale di Nocera Inferiore. POi, dopo essere sparito per qualche ora, è stato ritrovato a Castellammare di Stabia, nel Napoletano.

Diego, il cane protagonista della storia (Foto: Gianna Senatore)

È l'esempio perfetto del legame che si crea tra un cane e la persona che se ne prende cura la storia che arriva dalla provincia di Salerno: Diego, un cane meticcio, ha rincorso l'ambulanza sulla quale si trovava il suo proprietario, un uomo senza fissa dimora infortunatosi dopo una caduta; il cane ha così percorso circa 7 chilometri, da San Marzano sul Sarno fino all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. A raccontare la storia, a Kodami, è stata Gianna Senatore, presidentessa dell'Associazione Zoofila Nocerina, che ha raccontato come Diego addirittura abbia provato ad entrare anche al Pronto Soccorso del nosocomio nocerino, ma sia stato ovviamente allontanato per ovvi motivi.

Diego sembrava sparito: ritrovato nella provincia di Napoli

Dopo qualche tentativo di accedere in ospedale, Diego si è poi allontanato e, per qualche ora, sembrava sparito nel nulla, tanto che è partita una vera e propria gara di solidarietà per cercare l'animale. Soltanto il giorno successivo, per fortuna, un volontario dell'Associazione è riuscito a trovare Diego a circa 20 chilometri dell'ospedale, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Una volta recuperato, Diego è stato portato al canile di Nocera Inferiore, dove resterà fino a quando il suo proprietario non si rimetterà completamente.

È stata ancora Gianna Senatore a rendere noto che, nella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio, l'uomo che si prende cura di Diego verrà operato per la frattura che ha riportato a una gamba e, quando sarà consentito, il cane lo raggiungerà in ospedale per una visita, per un momento che si preannuncia sicuramente emozionante.