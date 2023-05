La storia di Angelo e Paola: dovevano sposarsi, ora lui è un prete e lei una suora Originari di Portici, nel Napoletano, fidanzati per 9 anni, a un passo dal matrimonio, prima lei e poi lui hanno sentito la vocazione. A raccontare la storia è stato proprio Angelo su Facebook.

A cura di Valerio Papadia

Una storia d'amore come se ne vedono tante quella di Angelo e Paola, due giovani della provincia di Napoli: l'incontro da adolescenti, nove anni di fidanzamento e, infine, in età adulta, il coronamento, quel matrimonio che era già programmato e che invece è saltato. Sì perché entrambi, prima lui e poi lei, hanno sentito la vocazione: Angelo ora è un sacerdote, Paola una suora di clausura. A raccontare la loro storia è stato proprio uno dei diretti interessati, don Angelo Ragosta, che ora fa il prete in Germania: su Facebook, in un post intitolato "Dovevamo sposarci, e invece…" ha raccontato la storia d'amore con Paola, ora suor Maria Giuseppina dell'Amore Incarnato, carmelitana scalza al Monastero del Carmelo di Napoli.

Don Angelo racconta di aver conosciuto Paola proprio in chiesa, a Portici, nel Napoletano: lui aveva 16 anni, lei 15. "Ci siamo fidanzati o messi insieme come si diceva ai nostri tempi, precisamente il 29 dicembre del lontano 1996, io 16 anni e lei 15, due pargoletti insomma. Il primo anno come sempre tra tira e molla, veramente venivo mollato sempre io eh, comunque dopo il primo siamo poi filati lisci fino all’ottobre del 2005, quasi nove anni" racconta don Angelo.

Gli anni passano e la relazione tra i due ragazzi procede: Angelo fa l'elettricista in Toscana, Paola studia Economia. Poi, grazie a don Michele Madonna (attuale parroco della chiesa di Santa Maria di Montesanto, nel cuore di Napoli) la ragazza incontra Dio. "Noi avevamo messo in cantiere di sposarci ma Dio stava per cambiare leggermente le carte in tavola, giusto un poco. Il matrimonio si era programmato, si stava cercando casa e preparando per tempo un po' tutto quello che serviva – prosegue Angelo -. Invece proprio quando fu trovata la casa, vengo lasciato l’ennesima volta". Dopo vari tentennamenti, Paola abbraccia la fede e diventa suora.

Una decisione difficile da accettare, inizialmente, per Angelo: il rapporto tra i due, però, sfocia in una bella amicizia, che va avanti ancora oggi. Angelo per un po' continua la sua vita, ma la vocazione è forte anche per lui: "Entro in seminario a 26 anni, a 33 ordinato presbitero". Il 21 aprile del 2013, poi, viene ordinato sacerdote dell'allora arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe. La conclusione del post fa comprendere la natura del rapporto, ancora oggi, tra Angelo e Paola: "Oggi, ogni qual volta sono a Napoli, dato che sono all’estero come servizio pastorale per le comunità italiane, passo al monastero da lei, e la routine non è cambiata. Da fidanzati mi beccavo le ramanzine e me le continuo a beccare pure da prete!".