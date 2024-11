video suggerito

La spiaggia della Regina Giovanna a Sorrento invasa da plastica, lattine e cicche: i volontari la ripuliscono Sono i 13 ragazzi del Project Mare Supporting Team, coordinato dall’associazione Acarbio in collaborazione con l’Area Marina Protetta Punta Campanella, per ripulire il sito archeologico della Regina Giovanna di Capo di Sorrento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Amp Campanella

La spiaggia della "Regina Giovanna" al Capo di Sorrento invasa da plastica, lattine, vetro e cicche di sigarette. Ma arrivano volontari da tutto il mondo per ripulirla. La pulizia del famoso sito archeologico a ridosso del mare è iniziata nelle scorse ore. In campo i ragazzi del Project Mare Supporting Team, coordinati dall'associazione Acarbio e dall'Amp Punta Campanella. Vengono da Francia, Tunisia, Finlandia, Belgio, Spagna, Bulgaria, Grecia e Italia e resteranno in penisola sorrentina e in costiera amafitana fino al 1 dicembre per supportare l'Amp Punta Campanella in azioni di tutela e monitoraggio ambientale.

Il progetto europeo per ripulire il sito Regina Giovanna a Capo di Sorrento

Sono i 13 nuovi ragazzi del Project Mare Supporting Team, un progetto del programma European Solidarity Corps, approvato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù e coordinato dall’associazione Acarbio in collaborazione con l’Area Marina Protetta Punta Campanella. In questi giorni sono impegnati in un'operazione di pulizia del sito archeologico della Regina Giovanna al Capo di Sorrento, zona C dell'Amp Punta Campanella. Un luogo di grande pregio storico e ambientale, a ridosso del mare e con vista sull'intero golfo di Napoli.

È molto conosciuto, frequentato e apprezzato da turisti e localiRimosse varie tipologie di rifiuti: plastica, lattine, vetro, molte cicche di sigarette e altro materiale. Le azioni del team proseguiranno per tutto il mese di novembre. In programma la pulizia di altri siti di pregio dell'Amp Punta Campanella, il monitoraggio di delfini e altri cetacei nell'ambito del progetto europeo Life Delfi, il supporto a organizzazioni locali che si occupano di tutela ambientale. Il gruppo è coordinato dall'associazione Acarbio, attiva dal 2009 in costiera amalfitana, in collaborazione con l'Area Marina Protetta Punta Campanella che vanta una lunga esperienza nell'organizzazione di progetti di volontariato nazionale e internazionale.

Lucio Cacace, Presidente Amp Punta Campanella, ha dichiarato:

"Ringraziamo i ragazzi stranieri e italiani che contribuiranno, insieme all'associazione Acarbio, alle nostre azioni di tutela nelle prossime settimane. I progetti di volontariato internazionale hanno una grande valenza per il nostro territorio, sia per interessanti scambi culturali e sociali, sia per le azioni pratiche che si realizzano per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale".