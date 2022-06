La sorpresa di Ultimo a Napoli: va a Scampia e canta in strada A sorpresa, Ultimo si è presentato a Scampia per cantare in strada, davanti a tantissimi fan. Il tutto a 24 ore dal primo dei due concerti di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A ventiquattro ore dalla sua prima data napoletana, Ultimo ha sorpreso tutti presentandosi nel quartiere di Scampia e cantando in strada. Tantissimi i fan accorsi per l'occasione, per scattarsi video e selfie. E lui non si è fatto pregare: dopo la performance canora, ha ricevuto tantissimi applausi, prologo di quelli di domani e domenica sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta, per le due date napoletane del suo tour nazionale.

"Anche io vengo da un quartiere come il vostro"

Ad unire virtualmente Ultimo e il quartiere di Scampia sono anche le sue origini, come lui stesso ha ricordato ai propri fan. "Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona", ha commentato Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, "e immagino che per i ragazzi di Scampia sia la stessa cosa. Allora oggi ho pensato di venire qui a cantare e spero che questo video possa contribuire a raccontare che noi siamo molto altro. Dalla parte vostra, sempre", ha aggiunto il cantante, che è originario del quartiere di San Basilio, non lontano da Rebibbia.

Tutto pronto per le due date di Napoli

Domani intanto a Napoli è già scattato il dispositivo in vista del probabile doppio tutto esaurito allo Stadio Maradona: per l'occasione, infatti, la Linea 2 della metropolitana (gestita da Trenitalia) ha disposto corse straordinarie fino all'una di notte, sia per sabato 25 che per domenica 26 giugno. Corse necessarie, sia in direzione Napoli Centrale sia in direzione Pozzuoli, per consentire un più facile deflusso alla fine delle due tappe napoletane del tour di Ultimo.