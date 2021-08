La situazione di venerdì 6 agosto sul Coronavirus in Campania Ieri in Campania sono stati 670 i nuovi positivi: i valori si avvicinano a quelli registrati a maggio. Il tasso di incidenza settimanale ha sforato il limite per l’ingresso in zona gialla: coi nuovi contagiati è arrivato a 51,5 nuovi positivi per 100mila abitanti. Resta però bassa la percentuale di occupazione degli ospedali, che è del 6,42% in degenza ordinaria e dell’1,98% in Rianimazione.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri, per la prima volta dopo diverse settimane, il numero dei nuovi positivi in Campania ha sfiorato i 700: i nuovi contagiati Covid erano 670, dati simili a quelli che venivano registrati nello scorso maggio. I tamponi analizzati sono stati 14.039, dato che invece è rimasto pressoché stabile nelle settimane. Complessivamente il numero dei casi Covid in Campania dal febbraio 2020 salgono quindi a 433.161, con 417.728 guariti, 7.605 deceduti e 7.828 attualmente positivi.

I dati sono contenuti nel bollettino di ieri, 5 agosto, emesso dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Ulteriori elementi arrivano invece dal prospetto della Protezione Civile nazionale. In Campania, dei 7.828 attualmente positivi (+283 rispetto alla rilevazione precedente), 7.569 sono i regime di isolamento fiduciario domiciliare e 259 sono ricoverati in ospedale; di questi ultimi, 246 (+7) sono in regime ordinario o area non critica e 13 (+1) in Terapia Intensiva. Ieri i guariti sono stati 376 e si registra un decesso (morto nei giorni scorsi ma registrato nel bollettino di ieri).

In Campania incidenza da zona gialla

Con i dati di ieri, il tasso di incidenza settimanale in Campania ha sforato il limite consentito per la zona bianca: i 670 nuovi positivi (2.924 nella settimana) hanno fatto salire il valore a 51,5 nuovi contagiati per 100mila abitanti. Per il passaggio in zona gialla si tiene conto dell'incidenza settimanale, ma anche della percentuale di occupazione degli ospedali, che deve superare il 15% per la degenza ordinaria e il 10% per la Rianimazione; in Campania questi valori si attestano rispettivamente sul 6,42% e sull'1,98%.