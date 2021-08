La situazione di venerdì 20 agosto sul Coronavirus in Campania Non cala la curva del contagio in Campania: 647 casi nelle ultime 24 ore, terza regione per nuovi positivi dopo Sicilia (1.377) e Toscana (844). Aumentano anche i ricoveri: 363 gli ospedalizzati in Campania, aumentano anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva. Grave una donna di 31 anni, incinta al sesto mese: positiva da non vaccinata, è intubata e in Rianimazione. Grave anche il figlio, nato prematuramente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Resta alta la curva del contagio da Coronavirus in Campania: 647 i casi emersi nelle ultime 24 ore in Campania, terza regione per numero di casi nell'ultimo bollettino della Protezione Civile nazionale, dietro la Sicilia (1.377) e Toscana (844). Preoccupa anche il progressivo aumento dei posti letto occupati: 363 i ricoverati in Campania per il virus SARS-CoV-2, di cui 23 in terapia intensiva e 340 nei reparti di degenza ordinaria. Numeri che stanno spingendo le Asl ad aumentare precauzionalmente i posti letto negli ospedali: già da mercoledì, il reparto di Medicina generale dell'ospedale Rizzoli di Ischia è stato riconvertito a Covid Hospital per ospitare i pazienti affetti da Covid. La notizia era trapelata già nei giorni scorsi ed era stata poi confermata anche dal direttore generale dell'Asl Napoli 2 Antonio D'Amore: negli ultimi giorni, sull'Isola Verde, sono stati registrati trecento positivi.

Resta in gravi condizioni intanto la 31enne napoletana che ha contratto il Coronavirus da non vaccinata: la donna, al sesto mese di gravidanza, si trova ricoverata al Policlinico della Federico II a causa di una polmonite interstiziale da Covid. L'aggravarsi delle sue condizioni hanno costretto i medici a far nascere prematuramente il bambino: ora entrambi sono in gravissime condizioni, con la donna trasferita nel reparto di Rianimazione del nosocomio federiciano. Si tratterebbe di un cluster familiare: dopo la sua positività, è emersa anche quella del marito e degli altri figli. La donna non si era vaccinata, ed è stata contagiata dal virus nella sua forma più grave e, vista anche la contemporanea gravidanza, ora è gravissima così come il figlio nato prematuramente.