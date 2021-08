Napoli, incinta ma non si vaccina, contagiata dal Covid: parto prematuro, gravi lei e il bambino La donna, 31 anni, al sesto mese di gravidanza, è stata ricoverata al Policlinico Federico II dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Quando è sopraggiunta la polmonite e le condizioni della donna si sono aggravate, è stato necessario trasferirla in Rianimazione e far nascere prematuramente il bambino: ora le condizioni di madre e figlio sono gravi.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come tutta la sua famiglia, aveva deciso di non vaccinarsi contro il Coronavirus, nonostante fosse incinta e, di conseguenza, più fragile: ora, la donna è in gravi condizioni di salute, insieme al suo bambino, nato prematuro. La donna, 31 anni, già madre di tre figli, arrivata al sesto mese di gravidanza è però risultata positiva al Sars-Cov-2, come rende noto il quotidiano Il Mattino: la 31enne ha cominciato ad accusare sintomi compatibili con il contagio da Covid-19 e, dopo essersi sottoposta a tampone, ha scoperto la sua positività, accertata poi anche nel marito e negli altri figli. A quel punto è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Federico II, dove dall'inizio della pandemia è stato attivato un percorso dedicato che possa consentire alle donne di portare avanti la propria gravidanza anche dopo essere risultate positive al Coronavirus.

Anche con la 31enne, l'intenzione era quella di attivare subito le cure necessarie per farla guarire dal Covid e consentirle di portare a termine serenamente la gravidanza: le condizioni della donna, però, si sono repentinamente aggravate, la polmonite è peggiorata ed è stato necessario trasferirla in Rianimazione e intubarla. A quel punto, per salvare il bambino, è stato praticato un parto cesareo: il piccolo è nato gravemente prematuro e ora le sue condizioni di salute preoccupano; avrebbe difficoltà a respirare e ad alimentarsi. Anche le condizioni della mamma preoccupano i sanitari: dopo il parto cesareo, la donna è stata nuovamente intubata in Rianimazione. Le condizioni di salute di mamma e figlio vengono costantemente monitorate e i prossimi giorni saranno fondamentali per sciogliere la prognosi.