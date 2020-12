Resta stabile il numero dei contagi in Campania, fermo a circa 900 nuovi positivi al giorno negli ultimi due giorni, su circa 15mila tamponi. Mentre continua ad essere alto il numero dei guariti quotidiani, tra i 2mila e i 3mila al giorno. Dati positivi, che confermano il buon esito delle misure di contenimento del contagio adottate da Governo e Regione. Domenica 20 dicembre, intanto, scadrà l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, sulla zona arancione in Campania. Ed è atteso per oggi l'aggiornamento della classificazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità sulla base dell'andamento dei contagi nelle ultime due settimane. L'ipotesi è che la Campania possa tornare zona gialla, come avvenuto a novembre, con la prima classificazione.

Il 21 dicembre scatta il blocco degli spostamenti

Ma il passaggio sarebbe comunque molto breve, considerando che il 21 dicembre scattano comunque le nuove restrizioni a livello nazionale, previste dall'ultimo Dpcm del 6 dicembre, che prevedono il blocco degli spostamenti in tutt'Italia per il periodo delle feste di Natale, fino al 6 gennaio, con ulteriori strette nei giorni di Natale e Capodanno. Non solo: il Governo sta pensando anche a un nuovo Dpcm che istituisca, a partire dal 24 dicembre e fino alla Befana, zona arancione o zona rossa in tutto il Paese. Il Cts, infatti, ha chiesto a Palazzo Chigi di non allentare la presa e di far sì che, durante le festività, ci siano più controlli e più restrizioni, anche alla luce degli ultimi dati che indicano l'indice Rt, il tasso di contagiosità del virus, in leggera risalita.

Il 27 dicembre il Vaccino Day in Campania

Il 27 dicembre, invece, anche in Campania ci sarà il Vaccino Day per il Covid19, nel quale in contemporanea in tutt'Europa saranno somministrate le prime dosi di vaccino Pfizer alle prime persone. In Campania è atteso l'arrivo di 135mila dosi, con il primo carico comunicato dal commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. I primi vaccini saranno riservati al personale medico e infermieristico e agli anziani ospiti delle case di riposo. Il vaccino Pfizer richiede poi il richiamo dopo circa un mese, per cui saranno necessarie altre 135mila dosi affinché la vaccinazione abbia effetto. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, però, si è molto lamentato ritenendo la fornitura inferiore alle aspettative per la Campania, non essendo basata in percentuale sulla popolazione. Altre regioni, come l'Emilia Romagna, per esempio, pur avendo oltre un milione di abitanti in meno della Campania ha avuto circa 40mila dosi in più.

La situazione dei contagi in Campania nelle ultime 24 ore

Intanto, sono 927 i nuovi contagi di Coronavirus in Campania, a fronte di 15.130 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Di questi, 62 sono i sintomatici e 865 gli asintomatici. Il tasso di positività di oggi è dunque pari al 6,12%, a fronte di un valore pari a 9,52% in regione da inizio pandemia, con 177.527 contagi totali su 1.860.023 tamponi analizzati. Numeri che certificano, dunque, il calo dei contagi in regione, che nelle prossime ore potrebbe diventare zona gialla, al netto di ulteriori restrizioni imposte dal governo centrale e dalla Regione Campania stessa in vista delle festività.

Sono invece 1.656 i ricoverati per CoViD-19 nei reparti di degenza ordinaria, cui si aggiungono i 119 ricoveri in terapia intensiva. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è pari a 2.530 casi, portando il totale a 88.502 persone negativizzatesi al virus. I decessi registrati nell'ultima giornata sono invece 48, che portano così il totale a 2.472 persone decedute da inizio pandemia. Dicembre è già diventato, dunque, il secondo mese più tragico dal punto di vista dei decessi, dietro secondo a novembre che, in 30 giorni, vide ben 1.045 decessi. Una tragica media, dunque, quella degli ultimi mesi dell'anno, che hanno fatto registrare un record di morti in Campania come non si era affatto visto da inizio pandemia.