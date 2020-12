La percentuale di nuovi contagiati dal coronavirus in Campania si mantiene al di sotto del 10% per il decimo giorno consecutivo, nonostante il numero di tamponi non subisca grosse variazioni: ieri i nuovi positivi erano stati 1.198 su 14.106 tamponi (di cui 99 sintomatici e 1.099 asintomatici), in linea coi giorni precedenti, con una percentuale dell'8,49% (il giorno precedente erano stati 1.361 su 15.872 tamponi, ovvero 8,57%). Per il settimo giorno consecutivo, inoltre, il numero dei guariti è più alto di quello dei nuovi contagiati, facendo diminuire il numero degli attualmente positivi.

Complessivamente in Campania sono state contagiate dall'inizio dell'epidemia 169.992 persone e sono stati effettuati 1.751.218 tamponi; i guariti sono 71.662 (+2.189), i deceduti 2.165 (+58, di cui 29 nelle ore precedenti al bollettino e 29 nei giorni precedenti ma registrati il 10 dicembre). Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, i posti letto disponibili dedicati Covid, tra offerta pubblica e privata, sono 3.160, di cui 1.789 occupati; i posti di Terapia Intensiva sono invece complessivamente 656, dei quali 140 occupati da pazienti Covid. In isolamento domiciliare, infine, ci sono 94.236 persone (-987) e gli attualmente positivi sono 96.165 (-1048). I dati sono contenuti nel bollettino ufficiale della Regione Campania di ieri, 10 dicembre.

A dicembre focolai nelle case per anziani

Nella prima settimana di dicembre sono aumentati i focolai in Campania, colpite soprattutto le case di riposo per anziani. L'allarme è stato lanciato dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Il report settimanale di Monitoraggio Fase 2, numero 30, "mostra un valore di Rt 0,71, con un lieve aumento della percentuale dei tamponi positivi sul totale dei tamponi, e un aumento significativo dei focolai nella settimana di riferimento anche nelle RSA e nelle residenze che ospitano persone vulnerabili".

Spostamenti limitati e controlli sui viaggiatori

Con l'ordinanza firmata ieri, il governatore Vincenzo De Luca ha introdotto nuove limitazioni tra le norme anti contagio: da sabato 12 dicembre al 7 gennaio sarà vietato raggiungere le seconde case in Campania e ci saranno controlli intensificati sui viaggiatori in arrivo nelle stazioni ferroviarie e all'aeroporto di Capodichino.