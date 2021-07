Con 108 nuovi positivi registrati nel bollettino di ieri, il numero dei casi in Campania raggiunge quota 424.942 dall'inizio dell'epidemia, dei quali 7.469 risultano ancora positivi; di questi ultimi, 211 sono ricoverati in degenza ordinaria (o area non critica), 18 in Terapia Intensiva e 7.267 sono, infine, quelli in isolamento domiciliare fiduciario. Nell'ultimo aggiornamento diramato dall'Unità di Crisi della Regione Campania ci sono anche due morti (uno nelle 48 ore precedenti e l'altro in precedenza ma registrato ieri, per un totale di 7.522 vittime) e 162 guariti (in totale 409.924).

Con i dati del bollettino di ieri torna leggermente a calare il tasso di incidenza settimanale (ovvero l'indice che misura la velocità del contagio e che si esprime per nuovi contagiati in un lasso di tempo su 100mila abitanti), che si attesta a 13,2 (era tornato a crescere dal 26 giugno, passando da 11,14 a 13,36 del 5 luglio). Ieri sono stati analizzati 12819 tamponi, dei quali 5.872 molecolari e 6.947 antigenici rapidi.

La Campania, secondo il prospetto diffuso ieri pomeriggio dalla Protezione Civile nazionale, è la terza regione italiana per numero di nuovi casi, preceduta da Sicilia (144) e Lombardia (129). Resta invece la seconda per numero di attualmente positivi (7.469), dopo la Lombardia (8.468) e prima del Veneto (4.652). La tensione sugli ospedali in regione resta stabile: in base ai dati di ieri, risulta occupato il 5,19% dei posti in area non critica (rispetto al 5,11% del giorno precedente, su poco più di 4mila disponibili) e il 2,59 di quelli in Terapia Intensiva (rispetto al 2,90% del giorno prima, su 656 posti letto).