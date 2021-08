La situazione di mercoledì 4 agosto sul Coronavirus in Campania A Napoli città tasso di positività al virus nettamente superiore alla media regionale: 12,63% contro il 9 percento circa della Campania. E anche se l’ente di farmacovigilanza europeo, l’Ema, frena sulla terza dose di vaccino anti-Covid19, in questi giorni sono in corso test sierologici su medici e infermieri delle Asl della Campania per misurare il livello degli anticorpi al Covid19 a 8 mesi dalle prime vaccinazioni.

La Campania vede risalire la curva dei contagi Covid, con ormai una presenza prevalente della variante Delta del virus e con una incidenza (rapporto tra positivi e tamponi effettuati) che non raggiunge livelli di guardia ma che, oggettivamente, cresce. Ieri, martedì,i dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, diramati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale contavano 361 nuovi contagi su 6.978 i tamponi molecolari analizzati e anche 4 decessi.

Per quel che riguarda Napoli-città, il bollettino dell'Asl Napoli 1 Centro spiega:

Sono 1207 i cittadini residenti positivi al Coronavirus al momento nella città di Napoli, di questi 61 sono risultati contagiati nelle ultime 24 ore, di cui 22 sintomatici (36,07%) e 39 asintomatici (63,93%). su 483 tamponi molecolari eseguiti, con un tasso di positività del 12,63%, nettamente superiore all’8,94% regionale

Sul fronte vaccinale, a ieri complessivamente in Campania erano stati vaccinati con la prima dose 3.620.303 cittadini. Di questi 3.058.546 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.678.849. E anche se l'ente di farmacovigilanza europeo, l'Ema, frena sulla terza dose di vaccino anti-Covid19, in questi giorni come Fanpage.it ha documentato, sono in corso test sierologici su medici e infermieri delle Asl della Campania per misurare il livello degli anticorpi al Covid19 a 8 mesi dalle prime vaccinazioni. La sorveglianza sanitaria è partita già il mese scorso con i primi test sul personale sanitario che aveva avuto il Covid. Mentre da questo mese sarà estesa anche a tutti gli altri.