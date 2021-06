I nuovi casi di contagio da Coronavirus tornano a superare quota 100 in Campania, secondo quanto riportato dall'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi, ma aumentano anche i tamponi analizzati: 117 su 7.371. Questo vuol dire che il tasso di incidenza è in calo rispetto al giorno precedente e si attesta all'1,58%. Diminuiscono, per fortuna, anche i ricoveri: calo dei posti letto occupati sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di degenza ordinaria Covid negli ospedali campani. Resta alto il numero dei decessi: sono 22 ma, come precisa l'Unità di Crisi regionale, tutti avvenuti tra novembre 2020 e maggio 2021.

Variante Delta, 11 casi scoperti anche a Napoli

Intanto, nella giornata di ieri, la variante Delta è stata sequenziata per la prima volta anche a Napoli: sono 11 i casi che sono stati accertati nel capoluogo campano. Nella fattispecie: tre casi a Montecalvario, due a Chiaia, uno a San Ferdinando, tre a Pianura e due a Soccavo. L'Asl Napoli 1 Centro ha fatto sapere che proseguirà "il sequenziamento per tutti i tamponi con esito positivo e con esso l’impegno del dipartimento di prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro a definire ogni utile azione per confinare quanto più possibile il diffondersi del contagio legato proprio a questa mutazione del virus Sars-CoV-2".

Proprio la diffusione di questa nuova variante non deve far abbassare la guardia, come ribadiscono dalla terapia intensiva dell'ospedale Cotugno di Napoli, che è tornata Covid free. "Il rischio è veramente che abbassando la guardia in questo momento si ritorni a momenti difficili che abbiamo vissuto" ha detto a Fanpage.it Rita Anfora, uno dei medici del nosocomio partenopeo specializzato in Malattie Infettive.