Non accenna a calare la curva del contagio in Campania, che nella giornata di ieri fa registrare l'ennesimo tasso di positività alle stelle rispetto alla media nazionale: 12,30% la percentuale di tamponi molecolari positivi nella giornata di ieri, mentre in Italia il tasso è sotto il 7% di media giornaliera. Anche ieri in Campania numeri alti sia tra i nuovi positivi (1.313 su sui soli 10.671 tamponi molecolari), sia tra i nuovi decessi registrati (43), ormai ad un passo dal totale complessivo di 5mila vittime. Salgono ancora anche i ricoveri: sono 1.791 le persone in ospedale per Coronavirus, di cui 171 nelle terapie intensive.

Segnali e numeri che non promettono nulla di buono in vista dei prossimi monitoraggi dell'Istituto Superiore di Sanità, che deciderà eventuali cambi di colore (che non avverranno in ogni caso se non dopo Pasqua) della regione guidata da Vincenzo De Luca. Presidente della regione che ha già prorogato fino al 5 aprile le ordinanze regionali che chiudono di fatto, come misura anti-assembramento, le piazze, le strade, i lungomari e i parchi pubblici. Stop anche a fiere e mercati, ad eccezione dei negozi di alimentari all'interno di questi ultimi, a determinate condizioni. Prosegue intanto la campagna vaccinale in tutta la regione: in Campania sono state vaccinate finora 223.058 persone, pari al 3,36% della popolazione regionale. Si tratta delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose di vaccino e pertanto, dunque, sono al momento immunizzate. Percentuale in rapporto alla popolazione tra le più basse d'Italia ma, allo stesso tempo, una delle cifre più alte tra le regioni con più abitanti.