La situazione di lunedì 4 ottobre sul Coronavirus in Campania In leggero rialzo la curva del contagio da Coronavirus in Campania: nelle ultime 24 ore, registrati 324 nuovi casi positivi e cinque morti, quattro dei quali nelle ultime 48 ore. Lieve calo dei ricoveri in ospedale, sia in reparti intensivi che in degenza ordinaria. Da oggi via alla terza dose per i sanitari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

In leggero rialzo l'indice di contagio da Coronavirus in Campania: sono 324 i nuovi casi positivi in regione nelle ultime 24 ore, con 16.932 test esaminati tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici. Tornano a salire anche i decessi: 5 quelli registrati, di cui quattro nelle ultime 48 ore ed un quinto avvenuto nei giorni scorsi ma solo ora registrato nel conteggio totale. Lieve calo dei posti letto occupati negli ospedali: sono 221 i ricoverati in Campania per Covid, di cui 18 nei reparti di terapia intensiva (quattro in meno rispetto ai dati delle 24 ore precedenti) e 203 in quelli di degenza ordinaria (tre in meno rispetto alla precedente rilevazione).

Intanto da oggi via alla terza dose anche per il personale sanitario: con un sms di convocazione per i circa 25mila aventi diretto, quest'oggi alle 8 via alle (prime) terze somministrazioni. Resta comunque possibile decidere di non ricevere la terza dose: chi non vorrà o potrà aderire subito, potrà comunque farlo nei successivi open day senza bisogno di prenotazione. Tra i requisiti per ricevere la terza dose, l'aver ricevuto la seconda entro lo scorso 30 marzo.

Il mondo della scuola sembra aver retto bene l'impatto con la riapertura: pochi i disagi per studenti e docenti registrati finora. L'Università L'Orientale di Napoli ha intanto deciso che le sedute di laurea magistrale e la consegna delle pergamene previste ad ottobre verranno spostate nella Sala Capitolare di San Domenico Maggiore. Lo prevede un accordo tra l'Ateneo e il Comune di Napoli per trovare nuovi spazi a causa della pandemia del Coronavirus. La Sala di San Domenico potrà essere usata anche per seminari e cerimonie, e lo stesso accordo sarà prorogabile anche a marzo e aprile 2022 se la pandemia dovesse proseguire.