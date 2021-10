Le sedute di laurea all’Università L’Orientale di Napoli spostate a San Domenico Maggiore Le sedute di laurea magistrale e la consegna delle pergamene di laurea dell’Università L’Orientale di ottobre nella Sala Capitolare di San Domenico Maggiore. Accordo tra l’Ateneo e il Comune di Napoli per trovare nuovi spazi a causa della pandemia del Coronavirus. La Sala di San Domenico potrà essere usata anche per seminari e cerimonie. Accordo prorogabile anche a marzo e aprile 2022 se la pandemia dovesse proseguire.

Le sedute di laurea magistrale e la consegna delle pergamene di laurea dell’Università L’Orientale di ottobre nella Sala Capitolare di San Domenico Maggiore. A corto di spazi a causa delle limitazioni e del distanziamento imposti dal Covid19, come tutte le scuole e le università, l’Ateneo si è rivolto al Comune di Napoli per reperire nuovi spazi adeguati a tenere gli eventi accademici con il maggior afflusso di persone. L’accordo è stato approvato con la delibera 452 del 17 settembre 2021 e prevede l’uso della Sala Capitolare del complesso Monumentale di San Domenico Maggiore per lo svolgimento delle sedute della laurea magistrale, delle cerimonie pubbliche di consegna delle pergamene di laurea agli studenti che hanno conseguito il titolo, convegni e seminari dell’ateneo per mesi di ottobre 2021, e, se la pandemia dovesse continuare, per marzo e aprile 2022.

La delibera del Comune è stata firmata dall’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Annamaria Palmieri. La richiesta dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale a Palazzo San Giacomo è arrivata il 21 giugno scorso. Si tratta di una disponibilità temporanea per i mesi di ottobre 2021 e marzo e aprile 2022 della prestigiosa Sala Capitolare del complesso Monumentale di San Domenico Maggiore allo scopo di far fronte “alla necessità di reperire spazi nel territorio metropolitano per soddisfare i bisogni dell’utenza studentesca”. Con il doppio obiettivo di “garantire non solo l’attività didattica dei giovani ma anche di far vivere agli stessi il patrimonio artistico culturale di Napoli”. La Sala Capitolare sarà quindi affittata per un importo massimo di 4.758 euro per una occupazione massima di 30 giorni feriali.