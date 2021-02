Sono 1.603 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 19.987 tamponi analizzati (di cui 3.116 antigenici), con un tasso di positività dell’8,02%, leggermente inferiore rispetto a quelli registrati nei giorni precedenti. Questi gli ultimi dati dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Campania. Due giorni fa i positivi erano 1.751 con un tasso di positività dell’8,58%. Il trend della curva dei contagi resta quindi sostanzialmente stabile e nell’Unità di Crisi della Regione Campania resta alto il livello di allerta, soprattutto per il rischio dell’arrivo delle varianti del Covid, come quella inglese, considerate dalle istituzioni sanitarie “più aggressive e leggermente più letali”, come ha spiegato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza: “Tutte le varianti sono temibili e non vanno sottovalutate ma quella inglese, la più diffusa in Italia, è risultata essere anche lievemente più letale. Non si può perdere altro tempo: è necessario adottare misure più stringenti”.

Vaccinazioni per mille over 80 al giorno

A Napoli è prevista da oggi la partenza della campagna di vaccinazione di massa per gli anziani ultra 80enni, dopo la sperimentazione fatta nel weekend alla Mostra d’Oltremare, dove sono stati vaccinati 400 anziani al giorno circa. Da oggi, invece, il numero dovrebbe essere portato a mille al giorno. Mentre si statto allestendo i nuovi hub di somministrazione dei vaccini come la Stazione Marittima, la Fagianeria di Capodimonte e il Museo Madre, al quale dovrebbe aggiungersi anche piazza Ciro Esposito a Scampia. Il piano vaccinale prevede nella fase 2, la vaccinazione per le persone con patologie croniche a rischio, gli addetti della scuola e gli uomini delle forze dell'ordine. Proprio in queste ore, l'Asl Napoli 2 Nord ha pubblicato il link per la prenotazione della vaccinazione per il personale scolastico,

Ad oggi, in Campania, secondo i dati del Ministero della Salute, sono state somministrate 257.104 dosi su 301.305 consegnate (85,3%), la fascia con maggiori somministrazioni è quella dei 50-59 anni con 60.319 dosi somministrate. Nello specifico sono stati vaccinati 150.887 operatori sanitari e sociosanitari, 80.436 unità di personale non sanitario, 9.269 ospiti di strutture residenziali per anziani e 16.512 anziani over 80. Di queste ore la notizia che la nuova ondata di contagi sta mettendo sotto pressione gli ospedali regionali, in particolare a Napoli e a Salerno, dove i reparti di degenza ordinaria sono quasi tutti pieni e cominciano a scarseggiare i posti letto di Terapia Intensiva.