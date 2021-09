La situazione di giovedì 2 settembre sul Coronavirus in Campania In Campania sono stati registrati ieri 491 nuovi casi Covid, con 544 guariti e 11 morti (complessivamente 429.505 guariti e 7.752 morti). L’incidenza settimanale, in base agli ultimi dati disponibili, è di 60,13 nuovi contagiati per 100mila abitanti. L’occupazione degli ospedali è al 9,7% per l’area non critica e al 3,35% per la Terapia Intensiva.

Coi 491 nuovi contagiati registrati ieri, sale 446.268 il numero dei casi Covid registrati in Campania dall'inizio dell'epidemia. Complessivamente la pandemia ha portato in regione a 7.752 vittime, mentre i guariti, in base agli ultimi dati disponibili, sono 429.505. Restano ancora positive 9.011 persone (-64 rispetto alla rilevazione precedente). I nuovi contagiati sono emersi dall'analisi di 19.386 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari), con una percentuale del 2,53%, poco più alta rispetto a quella del giorno precedente (2,24%).

Nel bollettino Covid di ieri, 1 settembre, 544 guariti e 11 morti. Negli ospedali campani risultano ricoverate 395 persone e altre 8.616 (-57) sono in isolamento fiduciario domiciliare. Dei ricoverati (tra strutture pubbliche e offerta privata), 373 (-6) sono in area non critica o degenza ordinaria, 22 (-1) in Rianimazione; la percentuale di occupazione dei posti letto è di quindi del 9,7% circa per quanto riguarda la degenza ordinaria e del 3,35% per la Terapia Intensiva; il limite massimo per il passaggio delle regioni in zona gialla è rispettivamente del 15% e del 10%. L'incidenza settimanale è di 60,13 nuovi contagiati per 100mila abitanti (il giorno precedente era di 61,50).

Protesta No Vax e No Pass, a Napoli solo due persone

È stata un fallimento, intanto, la protesta dei No Vax e dei No Pass a Napoli, avvenuta ieri in contemporanea alle altre manifestazioni in tutta Italia. Davanti a piazza Garibaldi, presidiata dalle forze dell'ordine, c'erano soltanto due persone, che sono andate via dopo una decina di minuti. Risultati simili anche nelle altre stazioni italiane, dove i manifestanti, per lo più organizzandosi tramite gruppi su Telegram, avevano annunciato che si sarebbero riuniti per bloccare i treni.