La situazione di giovedì 19 agosto sul Coronavirus in Campania Aumentano i contagi in Campania: sono 558 i nuovi casi, come si legge nell’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi, diramato nel pomeriggio di ieri. In aumento anche il tasso di positività, che si attesta al 3,91%, così come, purtroppo, salgono anche i ricoveri, sia quelli in terapia intensiva che quelli in degenza ordinaria.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono in aumento i contagi da Coronavirus in Campania: i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, diramato nel pomeriggio di ieri (mercoledì 18 agosto) parlano di 558 nuovi casi e di un tasso di positività – rapporto tra tamponi risultati positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta al 3,91%, in netto aumento rispetto al giorno precedente. Sono in aumento, purtroppo, anche i ricoveri, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di degenza ordinaria Covid: gli ultimi dati sulle ospedalizzazioni in Campania parlano di due ulteriori ingressi in terapia intensiva, mentre sono nove i nuovi ricoveri in degenza ordinaria. Proprio sul fronte dei ricoveri, qualche giorno fa, l'Unità di Crisi aveva richiesto agli ospedali di predisporre più posti letto, almeno 30 in più per ogni Asl.

A Napoli, intanto, una donna di 31 anni è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Federico II insieme al suo bambino, appena nato. La donna, che aveva scelto di non vaccinarsi contro il Covid, come tutta la sua famiglia, nonostante fosse incinta, è risultata positiva al sesto mese di gravidanza ed è stata ricoverata nel nosocomio universitario napoletano. Quando le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è stata intubata, il bambino, per salvargli la vita, è stato fatto nascere con un parto cesareo: gravemente prematuro, le sue condizioni di salute preoccupano i sanitari, così come quelle della madre, che dopo l'intervento è stata nuovamente ricoverata in Rianimazione e intubata.