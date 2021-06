La socialità, che si è spostata all'aperto grazie all'arrivo della bella stagione, ma soprattutto la campagna vaccinale, stanno contribuendo in maniera determinante a far sì che, in Campania – così come nel resto del Paese – la curva del contagio da Coronavirus continui ad abbassarsi, così come diminuiscono costantemente i ricoveri negli ospedali, sia nei reparti di terapia intensiva che in quelli di degenza ordinaria. I dati del bollettino dell'Unità di Crisi diramato ieri, mercoledì 16 giugno, parlano di 167 nuovi contagi a fronte di 8.863 tamponi: tasso di incidenza – rapporto tra positivi su tamponi analizzati – che si attesta dunque all'1,88%.

Covid Campania, morto un ragazzino di 14 anni

La Covid-19, però, in Campania continua a mietere vittime: sono 6 i nuovi decessi registrati nell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale. La comunità di Sant'Egidio del Monte Albino, piccola cittadina della provincia di Salerno, è stata sconvolta dalla morte di un ragazzino di soli 14 anni, Mario, che ha lottato in ospedale a Modena circa 90 giorni dopo essere stato contagiato: il giovane aveva contratto una forma aggressiva del virus che gli aveva provocato gravi lesioni agli organi interni. "Care concittadine e cari concittadini, pochi minuti fa ho appreso la terribile notizia della morte, a Modena, di un ragazzo di appena 14 anni, la cui famiglia è originaria di Sant'Egidio del Monte Albino" ha detto il sindaco Antonio La Mura.

A Napoli vaccinato solo il 61% dei cittadini

Intanto, come detto, grande merito per la diminuzione dei contagi si deve alla campagna vaccinale. A Napoli, però, soltanto il 61% dei residenti ha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus: a rivelarlo è uno studio effettuato dall'Asl Napoli 1 Centro, Azienda sanitaria locale competente sul capoluogo campano.