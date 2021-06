Sono 167 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, su 8.863 tamponi molecolari analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Di questi 167 nuovi casi, 48 sono quelli sintomatici, altri 119 sono invece i soggetti senza particolari sintomi del virus. Cala dunque ancora l'ìndice del contagio, ma la Campania resterà ancora zona gialla con ogni probabilità anche la prossima settimana.

Sono sei i nuovi decessi registrati, di cui tre nelle ultime 48 ore e altri tre deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Continua a calare la pressione sugli ospedali della Campania, con 360 persone ricoverate nei reparti Covid regionali: di questi, 337 si trovano nei reparti di degenza ordinaria, altri 23 sono quelli ricoverati in terapia intensiva.

Prosegue intanto la campagna vaccinale in tutta la regione, ma a tenere banco è lo "stop" di De Luca ai vaccini a vettore virale: "Stop alle prime dosi di vaccino come Astrazeneca e Johnson&Johnson per tutti. Sospesi anche i mix vaccinali con seconda dose con vaccino diverso dalla prima in Campania". Si somministreranno solo nuove dosi con vaccini Pfizer e Moderna. Un "eccesso di zelo", il commento del virologo Pregliasco sulla vicenda. Nel mentre, sui vaccini è intervenuto anche il sindaco uscente di Napoli, Luigi De Magistris. Il primo cittadino partenopeo ha detto in tv di "dubitare" dei vaccini: "Premesso che siamo cavie, non sapremo se non tra qualche anno cosa ci siamo messi nel braccio, questo è evidente perché la sperimentazione è stata fatta per poco tempo".