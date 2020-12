Si mantiene in discesa, anche se continua a calare lentamente, la curva del contagio da Coronavirus in Campania: l'ultimo bollettino sull'andamento della pandemia in regione, diramato dall'Unità di Crisi, parla di 539 nuovi casi a fronte di 6.446 tamponi analizzati. A causa però del minor numero di test eseguiti, sale leggermente il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, che si attesta sull'8,35 percento. Continuano a diminuire, in Campania, anche il numero dei morti: sono stati 8, secondo gli ultimi dati diramati dall'Unità di Crisi. Per la prima volta da settimane, inoltre, il numero dei guariti è inferiore a quello dei nuovi casi: sono state 515 le persone che hanno sconfitto il virus, secondo quanto emerge dagli ultimi dati resi noti sull'andamento della pandemia da Coronavirus in Campania.

Oggi è il V-Day: in Campania i primi vaccini contro il Coronavirus

Oggi, 27 dicembre, in tutta Italia, anzi in Europa, parte la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. I vaccini sono arrivati anche in Campania, dove sono 7 le postazioni allestite negli ospedali della regione per inoculare le prime dosi al personale sanitario e ai medici, in prima linea nella lotta alla Covid-19: il Cotugno, il Cardarelli e l'ospedale del Mare a Napoli; il Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta; il San Giuseppe Moscati di Avellino; il Rummo a Benevento; il San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno. In Campania, oggi si vaccineranno anche 20 operatori di Rsa dell'Asl Napoli 1 Centro: saranno 2.700, in totale, le dosi di vaccino inoculate oggi, durante quello che è stato definito come il V-Day, il Vaccino Day.