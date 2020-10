Quarantadue guariti in 24 ore, ma purtroppo anche 8 decessi, 1.718 nuovi positivi, 10 persone in più ricoverate in Terapia Intensiva e altre 28 in degenza ordinaria: resta ancora molto delicata la situazione in Campania, in base agli ultimi dati disponibili, quelli del bollettino dell'Unità di Crisi della Regione diffuso nel pomeriggio di ieri, sabato 23 ottobre (e relativo alla mezzanotte del giorno precedente). Nelle 24 ore i ricoverati in degenza ordinaria sono passati da 1.090 a 1.128, mentre quelli in Terapia Intensiva da 98 a 108. Sono 25.077 (+1630) i contagiati in isolamento fiduciario domiciliare e gli attualmente positivi, infine, hanno raggiunto quota 26303, mentre dall'inizio della pandemia sono state contagiate in Campania 36.023 persone. Nell'ultima giornata di analisi sono stati processati 12.530 tamponi (in totale sono 843.297). Dei 1.718 nuovi positivi, 1.660 sono asintomatici e 58 sono sintomatici. I dati verranno aggiornati come di consueto nel pomeriggio, intorno alle 17, con la diffusione del bollettino odierno.

Annullato il lockdown in Campania: ipotesi zona rossa per Napoli

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, aveva annunciato l'intenzione di predisporre un nuovo lockdown della Campania, specificando di non voler fare nessun passo indietro dopo le violenze registrate nella notte di venerdì e nel pomeriggio di sabato, ma il proposito sembra essere naufragato in seguito al nuovo DPCM del Governo Conte, che impone nuove misure anti contagio. In Campania il tanto temuto lockdown, simile a quello dei mesi scorsi, potrebbe tradursi in una enorme zona rossa sulla città metropolitana di Napoli, comprendente quindi Napoli e i comuni della provincia.

Nuovi scontri a Napoli contro il coprifuoco

Dopo la guerriglia di venerdì notte, ieri pomeriggio ci sono stati nuovi scontri a Napoli. Teatro, questa volta, piazza dei Martiri; uno degli agenti impiegati per il servizio d'ordine è stato ferito. In serata grande dispiegamento di forze nei pressi di palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania: con il timore di una replica di quanto successo 24 ore prima, e con una manifestazione in programma alle 23 a Secondigliano, si è deciso di tenere pronti il reparto antisommossa, pattuglie della Polizia in borghese e personale del Battaglione Campania dei Carabinieri come "riserva op", ovvero come riserva pronta a intervenire in caso di problemi per l'ordine pubblico.