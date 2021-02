Sono 1.677 i nuovi casi di Coronavirus in Campania su 20.893 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell’8,02% e si contano anche 11 decessi. La curva del trend dei contagi resta stabile, mentre preoccupano l’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid19 le varianti al Covid, che potrebbero essere più aggressive e letali del virus visto finora. Intanto, da oggi la Campania è tornata zona arancione Covid19, con limitazioni maggiori per gli spostamenti (sono vietati anche quelli tra Comuni), per i ristoranti, i bar e altre attività, come cinema e teatri. I musei chiudono di nuovo, dopo la breve apertura a febbraio.

Vaccini Campania, più di 300mila dosi somministrate

In Campania, intanto, sono state superate le 300mila dosi di vaccino somministrate (303.128 per la precisione, secondo i dati della Regione Campania), con una percentuale del 79,82% sulle dosi consegnate pari a 379.755. Hanno ricevuto la seconda dose 106.186 persone e possono quindi essere considerate immuni al Coronavirus, anche se questo non preclude del tutto la possibilità che possano infettarsi, presentando sintomi, però, più lievi o totalmente assenti. Secondo i dati del Ministero della Salute, dei 300mila vaccinati campani oltre 42.693 sono over 80. Mentre sono quasi 100mila (92.149) gli operatori non sanitari vaccinati. Altri 9.972 sono ospiti di strutture residenziali. Negli ultimi giorni sono iniziate le vaccinazioni anche del personale scolastico, con il vaccino Astrazeneca, riservato agli under 55. Mentre dalla prossima settimana la campagna vaccinale dovrebbe riguardare anche il personale delle università.