La situazione di domenica 12 settembre sul Coronavirus in Campania Resta stabile la curva del contagio in Campania, con 449 nuovi casi positivi. Altri sei i decessi, resta quasi ferma la campagna vaccinale: alla vigilia della riapertura dell’anno scolastico in presenza, quasi il 30% dei residenti in Campania non si è ancora vaccinato, quasi tutti per scelta propria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta stabile la curva del contagio da Coronavirus in Campania: sono 449 i nuovi casi positivi emersi nelle scorse 24 ore, con altri sei decessi che portano il totale ancora più vicino a quota ottomila morti da inizio pandemia. Stabili anche i ricoveri negli ospedali campani: sono 363 i posti letto occupati da persone affette da Covid, di cui 21 nei reparti di terapia intensiva e 342 in quelli di degenza ordinaria. Non si registrano comunque criticità né pressione sui nosocomi campani, che grazie alle persone vaccinate stanno reggendo bene l'urto con i nuovi casi di Covid.

A finire in ospedale, infatti, sono quasi sempre persone ancora sprovviste del vaccino, quasi tutte per scelta: sono circa il 30% dei residenti in Campania, quasi 300mila nella sola Napoli. Un numero enorme, che rischia di vanificare gli sforzi fatti per contenere la pandemia negli scorsi mesi. E con l'inizio della scuola ormai imminente, i timori sono proprio per un nuovo aumento dei casi, soprattutto tra i più giovani che riprenderanno a viaggiare sui mezzi pubblici per raggiungere i propri istituti, con le quotidiane situazioni di sovraffollamento che da sempre caratterizzano il rientro a scuola. Non ce l'ha fatta intanto Palma Reale, la ventottenne casertana ricoverata proprio per l'aggravarsi delle sue condizioni dopo la positività. La donna, incinta di quasi nove mesi, è morta al Policlinico di Napoli dopo essere rimasta intubata per giorni, mentre il bimbo è nato ed è fuori pericolo. Il marito Alfonso, in una intervista a Fanpage.it, aveva raccontato l'odissea della moglie e denunciato ritardi nell'arrivo dei soccorsi e l'iniziale decisione dell'ospedale di Caserta di non ricoverarla.