La situazione di domenica 1 agosto sul Coronavirus in Campania Ieri in Campania ci sono stati 471 positivi (in totale 431.063 casi in regione dall’inizio dell’epidemia). I nuovi guariti sono stati 433 (414.991 in totale), i deceduti 2 (7.592 in totale). Confrontando i dati degli ultimi tre mesi, si nota che a giugno c’è stato un drastico calo di nuovi contagiati rispetto a maggio, ma che con luglio il numero ha ripreso a salire.

Ieri in Campania sono stati registrati 471 nuovi positivi Covid (emersi da 17242 tamponi, tra antigenici rapidi e molecolari), numeri che riportano la pandemia in regione ai dati del maggio scorso anche se la situazione resta molto diversa sul fronte delle ospedalizzazioni: all'epoca negli ospedali napoletani c'erano oltre 800 persone (delle quali una settantina in Terapia Intensiva), mentre gli ultimi dati disponibili parlano di 196 persone ricoverate in degenza ordinaria e area non critica e 12 in Rianimazione. Complessivamente i casi dall'inizio dell'epidemia sono 431.063, con 414.991 guariti (+433) e 7.592 decessi (+2).

Dei contagiati inseriti col bollettino di ieri, 31 luglio, gli attualmente positivi sono 8.480 (+36), di questi 8.272 in isolamento fiduciario domiciliare (+29), 196 in degenza ordinaria (+7) e 12 in Terapia Intensiva (nessuna variazione rispetto alla rilevazione precedente). Negli ultimi giorni, al fronte di un netto aumento dei nuovi positivi, il numero delle persone ricoverate è rimasto pressoché stabile (con una occupazione media di 194 persone in area non critica e 14 in Rianimazione nel mese di luglio; a giugno l'occupazione media era stata di 392 persone in area non critica e 32 in Rianimazione; a maggio, invece, l'occupazione media era di 1.149 persone in area non critica e 100 in Rianimazione).

Covid Campania, il confronto tra maggio, giugno e luglio

I dati relativi agli ultimi tre mesi mostrano un drastico calo tra maggio e giugno, ma una risalita del numero di contagi nel mese appena trascorso. A luglio in Campania ci sono stati 6.751 nuovi positivi, in media 218 al giorno (a giugno erano stati 5.150, ovvero 166 al giorno, e a maggio 27.477, ovvero 886 al giorno in media). Rispetto al numero dei decessi, in Campania sono stati registrati 115 morti nel mese di luglio (3,8 al giorno), mentre a giugno erano stati 271 (9 al giorno) e a maggio 813 (26 al giorno). I guariti a luglio sono stati 6.2729 (202 al giorno), a giugno 15.250 (508 al giorno) e a maggio 51.373 (1.657 al giorno).

Sul dato di giugno c'è da fare una precisazione: ufficialmente i guariti sarebbero 63.328, ma a questi vanno sottratti 48.078 soggetti che sono stati indicati come guariti il 15 giugno ma che in realtà sono frutto di un controllo sui dati con successiva rettifica (erano considerati ancora attualmente positivi ma, guariti nei giorni precedenti, la loro situazione non era stata aggiornata).