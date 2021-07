Covid Campania, 471 nuovi contagi e 2 morti: bollettino di sabato 31 luglio Ci sono 471 nuovi positivi al virus Sars-CoV2. A darne notizia è il bollettino quotidiano emesso dall’Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è al 5,34% rispetto al precedente 5%. Effettuati 8.811 tamponi molecolari e 8.431 antigenici. Sono 196 i pazienti col Coronavirus ricoverati in reparti di degenza (+13 rispetto a ieri).

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci sono 471 nuovi positivi al virus Sars-CoV2, (la gran parte è infetta con la variante Delta) in Campania. A darne notizia è il bollettino quotidiano emesso dall'Unità di crisi della Regione. Effettuati 8.811 tamponi molecolari e 8.431 antigenici. Nessun morto di Covid-19 nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Nella nostra regione sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri), 196 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+13 rispetto a ieri). Il tasso di positività (rapporto fra tamponi e positivi individuati) è al 5,34% rispetto al precedente 5%.

Secondo i dati di Agenas al 30 luglio la percentuale di posti letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 in Campania è del 2%, mentre è del 5% nella cosiddetta ‘area non critica' dunque ben al di sotto delle percentuali di attenzione.

Report posti letto su base regionale: