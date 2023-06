La sindaca sposa il suo vice. Che lascia il posto in Comune nel Casertano Pietravairano (Caserta): la sindaca e il suo vice si sposano. E lui lascia la giunta per incompatibilità.

A cura di Redazione Napoli

Pietravairano, alta provincia di Caserta: poco più di 2.800 abitanti. La sindaca Marianna Di Robbio è in carica dal 2019. Ma durante il suo mandato è accaduto qualcosa che va ben oltre la politica: lei e il suo vice, nonché assessore della sua giunta Aldo Zarone, si sono innamorati. Lo scorso anno avevano annunciato la nascita del primo figlio, con tanto di ecografia mostrata in foto e la scritta.

Qualche giorno fa i due sono convolati a giuste nozze. Con un esito inatteso ai più ma ben noto a chi si occupa di politica: la coppia sarà anche affiatata e compatibilissima a casa, ma non lo è in giunta.

Per legge, infatti, vige l'incompatibilità ovvero un sindaco non può nominare parenti o avere parenti stretti negli organi da lei (o lui) nominati. Dunque Zarone, nonostante fosse chiaramente già compagno di Di Robbio, ora che l'unione è formale ha fatto un passo indietro: con un post su facebook, ha annunciato la rinuncia all'incarico di vice sindaco e assessore, come prescrive la norma

E l'ha motivata così: