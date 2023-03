La sfida dei garage di Napoli per le coreografie-scudetto a fine aprile Sfida nella sfida a Napoli: anche i privati gareggiano tra di loro per i festeggiamenti scudetto. Bar, uffici e perfino garage per lo striscione più bello.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo Scudetto "apparso" sulle scalinate del Vico Paradiso, a Materdei

Una gara per i festeggiamenti Scudetto più belli: non solo tra quartieri e strade, ma anche tra privati. C'è chi ha addobbato l'intero condominio con la formazione titolare del Napoli, come ad esempio a Fuorigrotta, e chi invece ha deciso di trasformare la propria attività in un autentico mausoleo azzurro, come i tanti bar e ristoranti che ormai da tempo hanno deciso di rompere ogni dettame della scaramanzia ed esporre bandiere e striscioni per festeggiare uno Scudetto per il quale ormai si attende solo la matematica certezza, che potrebbe arrivare già a fine aprile o al più tardi ad inizio maggio.

Anche tra i garage privati c'è una sfida in corso: una sfida alle decorazioni più belle in vista dei festeggiamenti, che riempiranno anche le rimesse, le strade limitrofe, i marciapiedi. Sfide nelle sfide, come detto, che come tali spesso vengono anche finanziate dall'auto-tassazione. Offerte libere, spesso da parte dei residenti di un quartiere, per acquistare bandiere, sciarpe e materiale per gli striscioni. Perché quanto visto finora, assicurano in molti, è solo una piccola anteprima.

La festa, gli striscioni e gli slogan, quelli destinati a restare famosi nel tempo (come ad esempio accadde nel 1987 quando davanti al Cimitero di Poggioreale apparve la scritta "E che vi siete persi!"), si conosceranno solo quando inizierà la festa vera e propria di una città che dopo 33 anni di attesa non vuole perdersi neppure un minuto della festa sportiva più bella perché più attesa. Le gare non sono, ovviamente, "ufficiali" ma ufficiose. Tanto che ogni giorno nascono sfide nelle sfide. Anche tra i singoli palazzi del centro di Napoli, per esempio, la sfida allo striscione più bello è ormai iniziata da tempo, e tutto lascia credere che quelli visti finora siano solo delle semplici anteprime, in attesa di quelli che verranno inaugurati appena la matematica consegnerà la vittoria del terzo Tricolore al Napoli.