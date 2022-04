La seguono dopo la spesa e la aggrediscono per rapinarla nell’androne, la telecamera riprende tutto In due hanno seguito una donna fino nell’androne di casa per rapinarla a Casoria, in provincia di Napoli: la scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Sono entrati nell'androne di un condominio, seguendo una donna che rincasava con la spesa. Una volta dentro, le sono saltati addosso, per rubarle la borsa e la fede nuziale, dopo una breve colluttazione nella quale la donna ha avuto la peggio. La rapina è avvenuta a Casoria, nell'hinterland di Napoli, su via Kennedy: il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno dell'androne stesso, che hanno ripreso le fasi concitate della rapina. Le immagini sono poi state diffuse in Rete dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

La rapina in pieno giorno

Il colpo è avvenuto attorno alle 13.44 del 25 marzo scorso, su via Kennedy a Casoria: una donna è appena rientrata a casa con la spesa, quando due persone entrano a loro volta prima che il portone si richiuda. Mentre la donna prova ad aprire la cassetta postale, i due le si fiondano addosso: ne nasce una colluttazione al termine della quale, i due le rubano la fede nuziale e i soldi che aveva nella borsa, prima di riuscire a scappare. La donna viene soccorsa poi da un altro residente che forse attirato dalle urla era sceso nell'androne.

Borrelli: "Sistema giudiziario non prevede la certezza della pena"

"Il crimine e la violenza stanno prendendo la meglio ed i delinquenti diventano sempre più sfrontati e sfacciati, non temono neanche di agire in pieno giorno", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, "Questo anche perché il sistema giudiziario non prevede la certezza delle condanne e quindi anche un criminale violento frequentemente si fa soltanto pochi giorni di carcere. Le cose vanno cambiate ed il Prefetto e il Questore devono intervenire attuando un piano radicale per arginare questa ondata di criminalità", ha concluso Borrelli.