La scaletta del concerto Life for Gaza a Napoli: l’ordine di canzoni e interventi al Palapartenope La scaletta di canzoni, artisti e interventi per il concerto Life for Gaza di domenica 25 febbraio al Palapartenope. Si parte alle 19, biglietti esauriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto pronto a Napoli per il concerto Life for Gaza, l'evento organizzato al Palapartenope per sostenere aiuti umanitari a Gaza con Medici Senza Frontiere e Palestinian Medical Relief. Biglietti sold out per l'evento, che vedrà salire sul palco artisti come Fiorella Mannoia, Eugenio Bennato, La Maschera, Enzo Gragnaniello e tanti altri. Si parte alle 19 a Fuorigrotta. Presenti anche diversi fumettisti, che disegneranno in diretta live session in sala: tra questi, Vauro, Fran De Martino, Valentina Gallo, Valentina Galluccio, Arianna Melone, Simone Prisco e Sergio Riccardi.

La scaletta di artisti e canzoni del concerto Life for Gaza

Questa la scaletta ufficiale e l'ordine d'uscita del concerto "Life for Gaza", come comunicato dagli organizzatori.

Smells Like Teen Spirit | Elisabetta Serio

‘Na bella vita | Enzo Gragnaniello

Bella ciao [in lingua napoletana] Dario Sansone + Alessandro Rak video animazione ad hoc

L’uomo | Osanna

Je vulesse truvà pace | Rosaria De Cicco

Guainella | Carlo Faiello

Liberi | Afroblue * Helen Tesfazghi

Le range fellon | Daniele Sepe con Capitan Capitone

Malatia | Ciccio Merolla

Il peso del coraggio | Fiorella Mannoia

Il valore di una vita | Alorem

Strina du Judeo | Massimo Ferrante

La meritocrazia | Giovanni Block

Sotto chi tene core | La Maschera

Voccadoro | E Zézi

GAZA dolce GAZA | Alessandro Bergonzoni ha inviato un testo inedito originale e suo.

Bayt | Valeria Parrella parlerà della parola ‘bayt’ che sia in arabo che in ebraico vuol dire casa. E vuol dire anche poesia.

Leyla | Franco Ricciardi

W chi non conta niente | Eugenio Bennato

Cildren ov Babilon + Curre curre guagliò \ 99Posse

Laura Morante legge una poesia di Mahmud Darwish. Poeta-giornalista morto nel 2008, considerato poeta nazionale della Palestina, per cui scrisse nel 1988 la dichiarazione d’indipendenza, poi proclamata da Yasser Arafat.

Dette coloniale | Sandro Joyeux

Trenta Dune | Pietro Santangelo Quartet

Cuccurucucù Paloma di Tomás Méndez (1954) | Francesco Forni, già colonna sonora dei film Happy Together di Won Kar-Wai e Parla con lei di Pedro Almodovar (qui interpretata da Caetano Veloso). In Italia è celebre la versione registrata da Franco Battiato.

Danze | Lino Cannavacciuolo

Un monologo originale | Ascanio Celestini

medley Scetateve + Assurdo + Generale | Nicola Caso + Anastasio

Damne | Fanfara Station

Munasterio ‘e Santa Chiara | Suonno D’ajere

‘O sang è sang | Capone Bungt Bangt

medley | Jovine

Canzone della vela | Ars Nova