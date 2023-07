La scaletta del concerto di Maluma a Napoli 2023: l’ordine delle canzoni all’Arena Flegrea Stasera all’Arena Flegrea di Napoli grande attesa per il concerto di Maluma. Tra gli ospiti anche Baby-K, Fred De Palma e Chimbala. La scaletta dell’evento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Maluma sul palco

Napoli si prepara ad accogliere Maluma, la star colombiana del reggaeton alla sua terza tappa italiana, dopo Catania e Roma. Prima del concerto, saliranno sul palco anche altri ospiti: Baby K, Fred De Palma e Chimbala, un tris di stelle per trasformare l'Arena Flegrea in una bolgia. Il cantante di Medellin, popolarissimo anche in Italia, porterà all'ombra del Vesuvio il suo spettacolo "Brutal", che dalle 18 fino all'una di notte darà vita ad un enorme festival di reggaeton. Si prevede il consueto tutto esaurito per il colombiano, al ritorno a Napoli: già nel 2017, Juan Luis Londoño Arias, nome d'arte Maluma, spiegò: "Amo Napoli e l'Italia. Spero di tornare quanto prima nella vostra terra che mi ha rapito il cuore. Siete un popolo incredibile", disse al pubblico del PalaPartenope, "e vivete in una terra splendida", annunciando anche che "per questi motivi ho deciso di passare qualche ora in città e nei dintorni", scatenando già all'epoca tutti i suoi fan napoletani.

La scaletta con le canzoni del concerto di Maluma a Napoli

La scaletta ufficiale del concerto di Maluma non è stata resa nota come di consueto, ma con ogni probabilità l'ordine di uscita seguirà lo schema visto negli ultimi concerti ed in particolare in occasione dell'ultimo, avvenuto lo scorso 11 luglio al Montreux Jazz Festival 2023 che si è tenuto in Svizzera, nell'omonima città del Cantone Vaud: