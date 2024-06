video suggerito

La scaletta del concerto di John Legend all’Anfiteatro di Pompei, l’ordine delle canzoni Alle 21 di oggi martedì 11 giugno il concerto di John Legend all’Anfiteatro Romano di Pompei. L’ordine di uscita delle canzoni del cantautore statunitense. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

John Legend

Seconda tappa italiana per John Legend, il cantautore statunitense originario di Springfield (Ohio), che questa sera martedì 11 giugno si esibirà nell'Anfiteatro Romano di Pompei. John Legend, al secolo John Roger Stephens, si esibirà nell'ambito del "An Evening With John Legend – A Night Of Songs And Stories", che lo ha già portato 24 ore prima alla Terme di Caracalla di Roma. Due ore e passa di spettacolo, con i suoi più grandi successi ma anche di digressioni sulla sua vita e sulla sua carriera: l'unico accompagnamento musicale sul palco sarà il pianoforte a coda, che sarà suonato da egli stesso. Si inizia alle 21 nell'Anfiteatro Romano di Pompei.

La scaletta del concerto di John Legend a Pompei

La scaletta ufficiale del concerto di John Legend a Pompei non è stata diffusa, ma con ogni probabilità il cantautore statunitense replicherà le setlist dei precedenti concerti, variando al massimo l'ordine delle canzoni:

Let’s Get Lifted Again / You & I (Nobody in the World) / Ooh Laa

Tonight (Best You Ever Had)

Mary, Don’t You Weep (Aretha Franklin cover)

Take My Hand, Precious Lord (Thomas A. Dorsey cover)

Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel cover)

Ribbon In The Sky (Stevie Wonder cover)

Stay With You

God Only Knows (The Beach Boys cover)

Dancing in the Dark (Bruce Springsteen cover)

Never Let Me Down / Slum Village / American Boy

Used to Love U

Ordinary People

Wonder Woman

Redemption Song (Bob Marley & The Wailers cover)

What’s Going On (Marvin Gaye cover)

Glory (Common & John Legend cover)

UMI Says (Yasiin Bey cover)

All of Me