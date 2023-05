Concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito 2023, si comincia da stasera 26 maggio Via alle cinque date del tour di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli: si inizia oggi venerdì 26 maggio 2023, cinque le date complessive.

A cura di Redazione Napoli

Inizia la cinque giorni di concerti di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli. Il cantautore napoletano si esibirà in cinque date: 26, 27 e 28 maggio, e di nuovo il 2 e 3 giugno per il tour "Gigi – Uno come te", nato per festeggiare i trent'anni di carriera.

La location è quella della centralissima piazza del Plebiscito di Napoli, dove il palco è stato montato nei giorni scorsi davanti alla Basilica Reale Pontificia San Francesco da Paola, che dunque si troverà alle spalle del cantante, e le tribune davanti a Palazzo Reale, con le statue degli otto più grandi monarchi napoletani (Ruggero il Normanno, Federico II di Svevia, Carlo I d'Angiò, Alfonso V d'Aragona, Carlo V d'Asburgo, Carlo III di Spagna, Gioacchino Murat e Vittorio Emanuele II) alle spalle degli spettatori.

Tanti anche gli ospiti delle serate: Tananai, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Serena Rossi, Lda, Alex Britti, Clementino, Geolier, Lazza, Nino D’Angelo, Ciccio Merolla e Elodie, quest'ultima tra le ospiti più attese delle serate, ed il cui duetto si preannuncia già incandescente. Ma anche Fiorello, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, e tanti altri ancora: tutti a Napoli per festeggiare i trent'anni di carriera del cantautore napoletano.